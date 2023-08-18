Эксперт по выживанию Халилов назвал правила поведения для детей при нападении взрослых

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«Дети должны отойти на безопасное расстояние и сразу сообщить своим родителям о случившемся, чтобы те вызвали полицию и уже правоохранительные органы пусть делают все, что они должны делать для защиты граждан», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Халилов.
Он добавил, что любое всопростивлние взрослым, которые могут находится не в адекватном состоянии, в таких экстренных ситуациях мгожт закончится применением физичсекой сили, а иногда даже и оружия.
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