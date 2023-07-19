Эксперт по выживанию Халилов рассказал, как укрыться от прилёта беспилотника в квартире и магазине

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«Там обязательно должны быть места, где люди могут спать, сидеть, должны быть пути эвакуации. Если основной путь будет заблокирован, то люди окажутся в ловушке. Бомбоубежища есть разных классов, и даже в любом доме магазин или спортзал, который находится в подвальном помещении, может использоваться в качестве бомбоубежища», — сказал Эдуард Халилов.
Но во время укрытия в квартире также нужно соблюдать несколько правил. Они помогут выжить, например, при взрыве беспилотника рядом с жилищем или во время прилета ракеты.
«В квартире должен быть организован запас еды, воды, медикаментов, заряженных павербэнков, теплых вещей. Должна быть газовая горелка, свечи, фонари на каждого члена семьи, также нужно слушать, что будут говорить службы и по возможности выполнять. Во время ЧП нужно соблюдать правило двух стен: если в первую стену влетает ракета или беспилотник, то происходит взрыв, вторая стена должна защитить от него. То есть надо в глубине квартиры прятаться. Но в ванной этого делать нельзя, потому что там зеркала, плитка, аэрозоли, эти вещи могут чем-то навредить. Нужна просто комната в глубине квартиры, в которой вы можете жить и защищаться», — добавил Эдуард Халилов.Читайте также:
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