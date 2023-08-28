Эксперт по ЖКХ Мамчур заявил о проблеме строительства инфраструктуры для собак

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Руководитель центра Общественного контроля НП «ЖКХ контроль» по Московской области Валерий Мамчур заявил, что проблемы с оборудованием специальных площадок для выгула собак всё ещё сохраняются.
«Сейчас в некоторых дворах есть площадки для выгула собак. Можно обратиться в муниципалитет с просьбой определить место для выгула собак. Специальные площадки будут более удобны самим владельцам собак. Но это постоянная дискуссия – где брать места для выгула собак? Проблематичнее всего ситуация в Москве и Подмосковье, где едва находится место для парковки авто», — приводит Общественная Служба Новостей слова Мамчура.
Он добавил, что застройщики новых зданий при оборудовании инфраструктуры в первую очередь ориентируются на социальные постройки, в первую очередь строя школы, детские сады, больницы, детские площадки, а уже во вторую очередь – на места для выгула животных.
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