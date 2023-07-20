Финансовый эксперт Пономарёв назвал условия, при которых банки откажут в выдаче кредитов

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Также Пономарёв рассказал «Газете.Ru», что в последнее время банки стали чаще обращать внимание на долговую нагрузку клиента. Так, высокой нагрузкой считается та, при которой клиент тратит 80% своего дохода на погашение кредитов.
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