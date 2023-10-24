Эксперт РАН Мереминский сделал заявление о таинственных инопланетных сигналах

Фото: iStock/Nastco
Научный сотрудник отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН Илья Мереминский заявил об отсутствии оснований считать, что источником быстрых радиовсплесков могут быть внеземные цивилизации. Наиболее вероятно, что они исходят от магнетаров, пишет РИА Новости.
«У нас нет никаких оснований считать, что это как-то связано с внеземной жизнью. Более того, мы знаем, что такие же или очень похожие события происходят в нашей галактике. Такие источники радиовсплесков, судя по всему, связаны с нейтронными звездами, магнетарами. В общем-то, рассчитывать, что у магнетаров кто-то живет, я бы не стал», — цитирует агентсво слова Мереминского.
Читайте также:
Раскрыта тайна найденных в Перу инопланетян
Мексиканские ученые усомнились в подлинности недавно найденных мумий инопланетян
Катя Лель узнала инопланетян, которые 30 лет назад украли ее зубы
Диана Аванесян