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Эксперт раскрыл способ приумножить удовольствие от секса

Академик Теслер назвал способ приумножить удовольствие от секса
17 ноября 2023, 10:01
Фото: IStock/grinvalds

Фото: IStock/grinvalds

Телеведущая Елена Малышева заявила, что оптимальное количество секса для здоровья – это минимум раз в неделю. Однако психиатр, сексолог и академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер уверен, что главное в сексе не количество, а качество.
В беседе с «Радио 1» эксперт рассказал, что продолжительность секса, а также количество половых актов в неделю не говорит о качестве. Главное в этом вопросе – доставить удовольствие своему партнёру.
«Самое главное в сексе – это концентрация внимания не на собственных удовольствиях, а на своём партнёре, главное – это доставить удовольствие ему, от этого ты сам получаешь удовольствие, да ещё и помноженное», — отметил Теслер.

Для того, чтобы получить максимум удовольствия от секса важна и техника, уверен специалист.

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«Спартанские условия»: Песков рассказал о нелёгкой судьбе своей дочери Елизаветы
Песков рассказал о нелёгкой жизни своей дочери Елизаветы
17 ноября 2023, 11:17

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о нелёгкой судьбе своей дочери Елизаветы. Об этом сообщается в Telegram-канале кремлёвского пула РИА Новости.
По его словам, девушка «никогда не была мажором», всегда жила бедно и в спартанских условиях. 

Говоря о многолетнем проживании Елизаветы во Франции, Песков сообщил, что у девушки всегда была наполненная трудностями и преградами жизнь и нелёгкая учёба. 

Однако теперь, найдя себя и преодолев все трудности Екатерина, как и жена Пескова, фигуристка Татьяна Навка, «тоже стала изрядной карьеристкой». 

Ранее, после начала спецоперации России на Украине, Песков сообщал, что у его дочери «открылись глаза». Попав под санкции Евросоюза, она поняла, что гордится своим происхождением и своей родиной.

При этом на Западе объяснили введение ограничений в отношении Елизаветы Песковой тем, что девушка получала высокие должности и «вела роскошный образ жизни», благодаря связям своего отца. 

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#дмитрий песков
#россия
#санкции
#жизнь
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Песков раскрыл, каким телефоном пользуется
Песков сообщил, что всё ещё пользуется iPhone
17 ноября 2023, 10:52

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что администрации главы государства ещё не все отказались от использования техники Apple, в том числе и он. Об этом политик сообщил в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360.
Он рассказал, что многие политики, работающие в администрации президента уже отказались от техники американского производителя, сделав выбор в пользу смартфонов с другой операционной системой.

Однако сам Песков всё ещё использует iPhone. Но пресс-секретарь президента подчеркнул, что операционная система IOS уязвима с точки зрения безопасности хранения личных данных.

При этом Песков подчеркнул, что iPhone – «это прекрасное изобретение», а их операционная система совершенна, и в России её пока не превзошли.

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#дмитрий песков
#смартфон
#выбор
#россия
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В России стали строить больше жилых домов
17 ноября 2023, 10:49

Фото: istockphoto / Sundry Photography

Все регионы России значительно увеличили строительство многоквартирных жилых домов. Об это сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.
На пленарном заседании VIII Всероссийского съезда региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов выступил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.

«В этом году мы достаточно успешно идем к новым рекордам строительство многоквартирного жилья. Сегодня почти каждый регион увеличил градостроительный потенциал 106 млн кв метров такого жилья находится в стройке. <…> » , - отметил Ирек Файзуллин.

Стоит отметить, что в Госдуму внесли программу, которая позволит индивидуальное жилищное строительство вывести на новый уровень.

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#строительство
#дом
#министр
#регион
#жкх
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Эколог Богачев рассказал, чем грозит обмеление Волги
Эксперт Богачев: обмеление Волги может привести к массовому мору рыбы
17 ноября 2023, 10:40

Фото: istockphoto/Dance60

Обмеление реки Волги несёт опасные экологические последствия.
Руководитель саратовского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии Анатолий Богачев заявил, что из-за снижения уровня воды в Волге водоемы зимой могут сильно промерзнуть. Это окажет значительное влияние на предстоящий нерест, в том числе и промысловых пород, передают «Известия».

«Мы можем получить достаточно серьезный мор рыбы. Понятно, что он совпадет с периодами нереста. Уже сейчас можно говорить, что нерест весной будет неэффективным», — предупредил Анатолий Богачёв.
По словам специалиста Института экологии НИУ ВШЭ Ирины Тельновой, в период маловодья может погибать до 80% икры. В следствии этого количество рыбы сильно уменьшается. По словам эксперта, промысловые запасы рыбы складываются из нескольких поколений. Если со снижением численности отлов не сократится, то будет нанесен значительный ущерб. Негативные последствия проявятся по всей пищевой цепи. Сокращение количества рыбы может привести к угрозе выживания некоторых животных и птиц, которые питаются ей.

Сокращение объема воды в Волге приведёт и к повышению концентрации вредных веществ, росту солености Каспийского моря, а также цветению воды.

По словам Тельновой, качество воды оказывает влияние не только на экосистему, но и на людей, особенно горожан, водозабор которых аффилирован с Волгой.

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#экология
#волга
#новости
#рыба
#россия
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В Госдуме рассказали о продлении новогодних выходных
Депутат Цунаева заявила, что нереально бесконечно продлевать новогодние выходные
17 ноября 2023, 10:29

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

Невозможно бесконечно увеличивать продолжительность новогодних каникул в России. Первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева в беседе с «Лентой.ру» оценила идею продления новогодних выходных.
Она отметила, что Новый год и последующие выходные – это прекрасная возможность провести больше времени с семьёй, поэтому инициативу о продлении выходных поддержат семьи с детьми. 

Однако, по словам Цунаевой, невозможно бесконечно увеличивать продолжительность праздничных выходных, поскольку для этого, как минимум, придётся сократить продолжительность других праздников. 

Депутат Госдумы заявила, что в этом году, на её взгляд, все праздники были расставлены сбалансировано, поэтому не стоит ничего менять, чтобы не переусердствовать. 

Ранее сервис по поиску работу SuperJob провёл опрос среди россиян. Результаты показали, что 60% жителей России поддержали идею введения десятидневных новогодних каникул. 

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#праздники
#новый год
#россияне
#выходные
#госдума
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Песков: Я не являюсь поклонником творчества Моргенштерна*
17 ноября 2023, 10:27

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не является поклонником творчества рэпера Моргенштерна*, в интервью для «МГИМО 360».
«Я не очень хорошо знаком с творчеством товарища Моргенштерна*. Но из тех крох, о чем я знаю, могу сказать, что я не являюсь поклонником его творчества», - прокомментировал ситуацию Песков. 

Напомним, на прошлой неделе российская журналистка Ксения Собчак выпустила интервью с Моргенштерном*, которое они записали в Дубае. Там рэпер неоднократно повторяет, что очень хотел бы вернуться на Родину, и даже готов предпринять определенные шаги, чтобы вернуть к себе доверию властей РФ и его российских поклонников. 

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
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#интервью
#рф
#дмитрий песков
#рэп
#творчество
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15-летнего сына Кадырова наградили орденом трудовой доблести и медалью
17 ноября 2023, 10:25

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

У 15-летнего сына главы Чеченской Республики Адама Кадырова появились новые награды.
15-летнего Адама Кадырова наградили орденом «Трудовая доблесть России» и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Об этом сообщает в Telegram-канале чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Награждение проходило на мероприятии, организованном Всероссийской общественной организацией «Трудовая Доблесть России».
Также Адам Кадыров получил видеообращение и приветственное письмо от председателя центрального правления всероссийской общественной организации героев «Трудовая Доблесть России» Алексея Левина.

Ранее старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат стал кавалером ордена «За служение религии Ислам» I степени. Как отмечается в наградном листе, высокий знак отличия юноша получил за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей.

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#рамзан кадыров
#чечня
#россия
#награда
#новости
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В ВТБ раскрыли новую схему мошенничества через приложения с вакансиями
РБК: в ВТБ рассказали о схеме мошенничества через приложение вакансий аналитиков
17 ноября 2023, 10:04

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники разработали новую схему обмана россиян, которые ищут работу. Об этом в беседе с РБК рассказал начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.
Он рассказал, что злоумышленники находят резюме соискателей и предлагают им работу в отделе аналитики. Затем они приглашают согласившихся на бесплатное обучение, которое проходит в офисе компании-однодневки. После этого россиян регистрируют на платформах для торгов и призывают внести собственные и кредитные средства. Однако вывести деньги обманутый человек уже не может.

Ранее руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов сообщил, что в современном мире практически невозможно избежать утечки личных мобильных номеров, которые могут попасть к мошенникам. 

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#обучение
#работодатель
#работа
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Воробьёв встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
17 ноября 2023, 09:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Доме правительства прошла встреча губернатора Московской области Андрея Воробьёва с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Иреком Файзуллиным.
Встреча прошла в рамках VIII Всероссийского съезда региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

«Мы только что обсудили вопросы оптимизации закона о комплексном развитии территории, которое позволяет дать дополнительные возможности регионам по модернизации территорий. Это необходимый закон , в котором есть новые изменения в нем, которые сейчас мы уже внести в Госдуму», - поделился министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин. 

Также он подчеркнул, что готовятся новые предложения в закон , которые ускорять процесс необходимых изменений.

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