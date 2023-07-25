Эксперт рассказал, какие рестораны пользуются спросом в России

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Наиболее доходными для российских ресторанов являются восточная и средиземноморская кухни, заявил соучредитель Stereo People Group и опытный ресторатор Андрей Третьяков в беседе с РИА Новости.
При этом прибыль зависит не только от выбора кухни, но и от наличия напитков в меню, а также от стоимости и доступности ингредиентов, используемых для приготовления блюд.
Третьяков подчеркнул важность правильного экономического планирования и учёта стоимости каждого ингредиента при расчете прибыли заведения.
Кроме того, ресторатор отметил, что существенное значение имеет наличие напитков в меню, поскольку наценка на барные товары может достигать до 600%. В свою очередь, даже кухня с популярными напитками может стать весьма прибыльной.
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Третьяков подчеркнул важность правильного экономического планирования и учёта стоимости каждого ингредиента при расчете прибыли заведения.
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Артем Кузьмин