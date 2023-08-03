Эксперт рассказал, когда Китай сравняется с США в космосе

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Китай к концу следующего десятилетия может значительно усилить свое присутствие в космосе, догнав по этому показателю США, предположил в беседе с РИА Новости научный руководитель Института космических исследований, академик Лев Зеленый.
«Возможно, к середине или концу 2030-х Китай значительно увеличит свое влияние в космосе, став ключевым или по крайней мере, сравнимым с США игроком», — предполагает ученый.Зеленый пояснил, что в гонке за космическое преимущество невозможно выделить одного лидера, поскольку этот сектор представляет собой множество взаимосвязанных направлений. Если страна лидирует в одной области, она может отстать в другой. Эксперт привел в пример космическую гонку второй половины XX века, когда астронавты США высадились на Луну, а советский космический аппарат привез образцы лунного грунта.
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