Жителям Подмосковья рассказали, кому будет удобно использовать дистанционное электронное голосование

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Голосование состоится с 8 по 10 сентября.
«Выборы будут проходить нескольких уровней. Главные выборы — выборы на пост губернатора Московской области. В первых раз 3 дня выборов было назначено в 2021 году на Федеральных. Был предложен новый стандарт как эксперимент. Он признан был всеми удачным, он очень удобен. Людям сложно сформировать свой график, кто-то мог не успеть. Если в один день не успеет — можно прийти во второй проголосовать. Всё сделано для удобства избирателей», — рассказал руководитель информационной группы Общественного штаба по контролю за голосованием в Московской области Сергей Леонов.Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
«В этом году впервые будет доступно дистанционное электронное голосование, так называемое ДЭГ. Были эксперименты с ДЭГ в других регионах и оно также было признано эффективным и удобным. Каждый выбирает способ голосования, который ему удобнее. Кому-то важно прийти лично на избирательный участок, подержать бумажку руками, лично поставить крестик. Кто-то свою жизнь оцифровал максимально, ходит с гаджетами, им, наверняка, будет удобнее ДЭГ», — добавил Сергей Леонов.На ближайших выборах система дистанционного электронного голосования будет применена впервые.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
В случае регистрации на ДЭГ проголосовать на избирательном участке будет невозможно. После участия в электронном голосовании приходить на участок не нужно. Это помогает экономить время и голосовать со смартфона или компьютера, находясь в любом месте.
Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.
Жители Подмосковья могут подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании с 24 июля. Регистрация на ДЭГ завершится за три дня до Единого дня голосования. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего дня.
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