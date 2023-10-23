Эксперт рассказал о последствиях ответного звонка на незнакомый номер

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Директор продукта «Защитник» от МТС Андрей Бийчук поделился рекомендациями по защите от спам-звонков и мошенничества, передает РИА Новости.
Он отметил, что не рекомендуется перезванивать на незнакомые номера, так как это может привлечь внимание мошенников и дать понять, что абонент активен. Также он посоветовал избегать оставления своих контактов на общедоступных ресурсах.
По данным МТС, количество спам-звонков увеличилось на 30% за девять месяцев текущего года по сравнению с прошлым годом, и ожидается дополнительное увеличение перед ноябрьской «Черной пятницей».
Бийчук также предложил использовать умные определители номера, которые позволят узнать, кто звонит, даже если номер не сохранен в телефоне. Чтобы избежать упущения важных звонков с неизвестных номеров, пользователи могут настроить приложение своего мобильного оператора так, чтобы звонки из определенных категорий не блокировались. Нежелательные звонки перенаправляются на голосовой бот, и после этого пользователю присылается текстовая расшифровка, что позволяет выбирать полезные предложения.
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По данным МТС, количество спам-звонков увеличилось на 30% за девять месяцев текущего года по сравнению с прошлым годом, и ожидается дополнительное увеличение перед ноябрьской «Черной пятницей».
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Артем Кузьмин