Эксперт Ручкина оценила инициативу о допуске студентов педколледжей работать в начальной школе

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«Студенты устраиваются в сферу услуг, и после обучения они часто остаются в этой сфере. Такая инициатива обоснована тем, что у нас не хватает учителей. Большой дефицит учителей-предметников. Но, думаю, что это временная мера, за которой последуют более серьёзные решения по поднятию престижа профессии и зарплат педагогов», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Ручкина.Читайте также:
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