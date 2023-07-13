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Эксперт Ручкина оценила инициативу о допуске студентов педколледжей работать в начальной школе

13 июля 2023, 18:11

Фото: istockphoto.com/gpointstudio

Декан юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина заявила, что инициатива о допуске студентов педагогических колледжей к работе в начальной школе и в детские сады, а получающих высшее педагогическое образование – к работе учителя-предметника, полезна.

Эксперт объяснила, что подобные меры позволят студентам попробовать себя в профессии, закрепиться в ней и обрести опыт в своей профессии.

«Студенты устраиваются в сферу услуг, и после обучения они часто остаются в этой сфере. Такая инициатива обоснована тем, что у нас не хватает учителей. Большой дефицит учителей-предметников. Но, думаю, что это временная мера, за которой последуют более серьёзные решения по поднятию престижа профессии и зарплат педагогов», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Ручкина.

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#образование
#студенты
#педагоги
#работа
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Ремонт дороги к деревне Ермолино сделает комфортным проезд для 2 тыс автомобилистов
13 июля 2023, 18:52

Фото: Минтранс МО

В Талдомском городском округе начали менять асфальт на подъездной дороге к деревне Ермолино. Дорожники обновят 900 м покрытия, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«После завершения работ проезд к домам, библиотеке, детсаду, музею и другим объектам социального притяжения станет удобнее для 2 тыс автомобилистов, проезжающих здесь ежедневно. Всего в муниципалитете в этом году обновят покрытие и нанесут разметку на 12 региональных участках общей протяжённостью более 11 км», – говорится в сообщении. 
В числе таких дорог – на улицы Лермонтова, Красина и Октябрьская, а также проезд Дарвина.
 
Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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#Минтранс МО
#дорога
#ремонт
#Талдом
#Московская область
#Подмосковье
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Строительство большой школы на 1,5 тыс мест в Красногорске завершат в августе
13 июля 2023, 18:39

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Новая школа на 1,5 тыс мест в жилом комплексе «Ильинские луга» в Красногорске откроется в начале учебного года. Сейчас завершается её строительство, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Строительство большой школы завершится в августе. Открыть её планируют 1 сентября. Сейчас объект готов на 91%», – сказал глава муниципалитета Дмитрий Волков.
 
В трёхэтажном здании площадью 18 тыс кв м будут располагаться 60 учебных классов, четыре спортзала, актовый зал, библиотека, столовая с обеденным залом на 726 мест и административные кабинеты.
 
По утверждённому проекту застройщик должен был сдать школу в 2025 году. Однако в 2021-м было принято решение закончить строительство раньше намеченного срока - в 2023 году. 
 
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
 
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#Дмитрий Волков
#Красногорск
#школа
#строительство
#1 сентября
#Московская область
#Подмосковье
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Сотрудники КПО «Восток» создали экспериментальный склон автодороги из техногрунта
13 июля 2023, 18:16

Фото: МинЖКХ МО

На территории подмосковного комплекса переработки отходов «Восток» в рамках эксперимента создали имитацию склона автодорожного полотна площадью 192 кв м. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
Технологический грунт, получаемый в КПО путём компостирования органических отходов, – перспективный продукт вторсырья, который впоследствии можно использовать для отсыпки откосов автодорог. 
 
«Автомобильный» склон вдоль ограждения комплекса обустроили в середине июня. На земляной грунт уложили геотекстиль, укрепили и засыпали просеянным техногрунтом. Для усиления склона на подготовленную площадку высадили смесь газонной травы. Через пять дней газонные травы дали первые всходы.
 
«КПО «Восток» уже третий год ведёт эксперименты по наблюдению за возможностями использования техногрунта в садоводстве. Всего под благоустройство зелеными насаждениями на территории КПО отведено 1,5 га, которые украшают 85 видов деревьев, кустарников и декоративных культур. 
 
Культуры, выращенные на техногрунте, отличаются быстром ростом, цветением и урожаем.

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#МинЖКХ МО
#КПО
#экология
#эксперимент
#автодорога
#экология
#Московская область
#Подмосковье
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В четверг вечером загруженность дорог Подмосковья составляет 6 баллов
13 июля 2023, 18:08

Фото: istockphoto / MaYcaL

В четверг вечером, 13 июля, загруженность дорог Московской области составляет 6 баллов.

На ухудшение дорожной обстановки повлияли погодные условия, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Минтранс Подмосковья отмечает затруднение движения на Ленинградском, Рублёво-Успенском, Можайском, Домодедовском, Петровском, Носовихинском, Ярославском и Дмитровском шоссе, а также на Пятницком, Новорязанском, Горьковском, Фряновском и Щёлковском шоссе.

Ввиду интенсивного транспортного потока, Минтранс призывает водителей быть очень внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра.

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#Автомобиль
#водитель
#Минтранс
#пробка
#дорожная обстановка
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Мельников заявил, что Суровикин не содержится в СИЗО
13 июля 2023, 18:07

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников опроверг сообщения о том, что генерал армии Сергей Суровикин находится в СИЗО.
«На этой неделе посетил СИЗО-6, Матросскую тишину, Кремлевский централ и СИЗО-4. Уточняли по Суровикину. Нет его. Удивительно, что Шарий и ВЧК-ОГПУ продолжают утверждать обратное», -отметил Мельников. 
Также Мельников не подтвердил слухи о том, что Суровкин может находиться в Одинцовском районе.
 
«Вряд ли он там, да и вообще в каком-либо месте принудительного содержания (данный факт очень сложно скрыть)», - сказал Алексей Мельников, пишет тг-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники писало, что генерал Сергей Суровикин находится под стражей. Согласно статье, помимо Суровикина для допросов задержаны еще 13 старших офицеров. Это произошло уже через несколько часов после начала мятежа ЧВК «Вагнер». При этом 15 человек уволили или временно отстранили от службы в ВС РФ.

Издание утверждает, что Суровикин был в курсе о предстоящем мятеже, однако непосредственно участие в нем не принимал. Пока генералу не предъявлено никаких обвинений. При этом уточняется, что старшие офицеры задержаны с целью «чистки рядов от тех кому нельзя больше доверять».

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WSJ: Генерал Суровикин находится под стражей

Анонимный источник сообщил, где находится генерал Сергей Суровикин

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#Суровикин
#СИЗО
#Москва
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Студентка из Подмосковья вошла в ТОП-10 в межрегиональном этапе «Профессионалов»
13 июля 2023, 18:04

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Отборочный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» — 2023 проходил с 7 по 11 июля в Оренбурге на базе ГАПОУ «Гуманитарно-технического техникума».

Межрегиональный этап был приравнен к финальному, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

На чемпионате Подмосковье представляла студентка Раменского колледжа Александра Печурина. Она проходила испытания в компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение», в которой заняла 7 место, тем самым выйдя в ТОП-10. 

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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#Профессионалы
#Отборочный этап
#Всероссийский конкурс
#Раменское
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ФАС проверит формирование цен на авиабилеты в России
13 июля 2023, 17:57

Фото: iStock/ZinaidaSopina

Федеральная антимонопольная служба проверяет российские аэропорты и авиакомпании по вопросу формирования цен на авиабилеты в России. Об этом сообщили в ведомстве.
Отмечается, что проверке также подлежит установление и применение тарифов и сборов за обслуживание воздушных судов в аэропортах.

Территориальные управления ФАС РФ также принимают участие в проверке. 

В ведомстве отметили, если будут выявлены признаки нарушений, то будут применены меры антимонопольного реагирования. 

Напомним, ранее совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев сказал, что стоимость авиабилетов в России в 2023 году может увеличиться на внутренних рейсах на 15–20%, на международных — до 40%. 

После этого замминистр транспорта России Игорь Чалик заявил, что прогноз возможного роста цен на авиабилеты в России до 40% не имеет под собой оснований. Также он дополнил, что меры государственной поддержки и условия на рынке позволяют сохранить доступные цены.

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#ФАС
#авиабилеты
#аэропорт
#Минтранс
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WSJ: Генерал Суровикин находится под стражей
13 июля 2023, 17:53

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Российский генерал Сергей Суровикин находится под стражей. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Согласно статье, помимо Суровикина для допросов задержаны еще 13 старших офицеров. Это произошло уже через несколько часов после начала мятежа ЧВК «Вагнер». При этом 15 человек уволили или временно отстранили от службы в ВС РФ.

Опираясь на информацию источников издание утверждает, что Суровикин был в курсе о предстоящем мятеже, однако непосредственно участие в нем не принимал. Пока генералу не предъявлено никаких обвинений. При этом уточняется, что старшие офицеры задержаны с целью «чистки рядов от тех кому нельзя больше доверять».

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#Сергей Суровикин
#задержание
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Депутат Нилов: Надо распространить материнский капитал на третьего ребёнка
13 июля 2023, 17:51

Фото: istockphoto.com/Elena Gromova

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о необходимости распространить материнский капитал, не только на первого и второго ребёнка. Но и на третьего и последующих детей.
«Это касается и средств материнского капитала, которые надо распространять не только на первого и второго ребенка, но и дать возможность третьему и последующим детям. Но при условии того, что регион находится в демографическом кризисе», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

Он добавил, что для того, чтобы стимулировать людей рожать большее число детей, нужно создавать для них благоприятные условия. Кроме того, парламентарий напомнил о необходимости поддерживать институты материнства, детства, а также решение бытовых вопросов и трудоустройства, помощь многодетным семьям.

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#семья
#общество
#дети
#маткапитал
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