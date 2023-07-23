Эксперт Санина назвала месяцы 2024 года, в которые выгодно уходить в отпуск

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Оказывается, существует финансовая разница в зависимости от того, в какой месяц года сотрудник берет отпуск. Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, на какие месяцы 2024 года выгоднее всего планировать отдых.
И наоборот, в следующем году не стоит планировать отпуск на январь, май или июнь. В этих месяцах будет минимальное количество рабочих дней. Соответственно, каждый отработанный день будет стоить заметно дороже, чем в другие месяцы. Тем, кто привык планировать отпуск заранее, лучше учитывать количество рабочих дней в каждом месяце, чтобы избежать финансовых потерь, заключила специалист.
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