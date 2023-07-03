Эксперт Шапкин прокомментировал идею зоны онлайн-доставки в больницах

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Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин назвал совершенно разумным предложение создать в медицинских учреждениях зоны передачи пациентам товаров службами доставки онлайн-покупок.
«Совершенно разумная вещь, конечно. Не всегда родственникам удобно ехать, чтобы привезти что-то. Лучше, чтобы сразу напрямую привозили. На это нужно обратить внимание», — отметил в беседе с RT Шапкин.
Депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой создать в российских больницах зоны передачи пациентам товаров службами доставки онлайн-покупок. Парламентарий пояснил, что в настоящее время такие зоны во многих медучреждениях отсутствуют, и проходящим в стационаре пациентам приходиться спускаться ха онлайн-доставками, которые стали очень популярны в последнее время среди граждан, или даже за пределы больницы, что совершенно неудобно, а иногда даже небезопасно.
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Мелисса Тимофеева