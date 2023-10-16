Эксперт Шурыгин объяснил, как распознать взлом смартфона

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Гендиректор компании «EdgeЦентр» Михаил Шурыгин назвал признаки взлома смартфона. Об этом пишет «Мослента».
Специалист рассказал, что о взломе устройства свидетельствуют шум, сбои в работе программ и быстро разряжающийся аккумулятор. На вредоносное ПО указывают неполадки в работе смартфоне при обычном использовании, отметил Шурыгин.
В таких случаях следует проверить в меню использования аккумулятора список работающих приложений, порекомендовал Михаил Шурыгин.
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«Вирус может проявляться и через внезапный шум от смартфона, перезапуск или некорректную работу приложений. Также признаками взлома могут быть и сбои в работе программ, и обилие всплывающих в браузере окон», — цитирует издание слова эксперта.
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Диана Аванесян