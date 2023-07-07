Эксперт Сорокина рассказала, чем грозят долги за коммунальные услуги

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Кроме того, после просрочки более 60 дней жителям приходят уведомления о необходимости погасить долг. Если через 20 дней долг остается непогашенным, коммунальные услуги могут ограничить, предупредила Сорокина.
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