Эксперт Ульянов дал советы по запоминанию сложных паролей

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Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов дал рекомендации по выбору и запоминанию сложных паролей. Об этом пишет радио Sputnik.
«Важно найти баланс между длиной пароля и удобством его использования. Хорошая рекомендация в этом плане — использование парольных фраз. То есть у вас пароль должен состоять не из случайной «абракадабры» из букв и символов, а из логической фразы. Например, строчки из песни или литературного произведения», — цитирует издание слова собеседника.
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