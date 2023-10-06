Эксперт в сфере миграции Коженов: Законы РФ в отношении мигрантов работают чётко

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Эксперт в сфере миграции Вадим Коженов высказал мнение о том, что в России законодательство в отношении мигрантов работает чётко и даже жёстко.
«Мигрантов у нас действительно много – от 7 до 8 млн примерно. Тех, кто нарушает закон РФ сразу отправляют домой. Ежегодно вводится порядка 150 тыс. запретов для иностранных граждан, которые что-то нарушили», — приводит Общественная Служба Новостей слова Коженова.
При этом, по его мнению, в большинстве случаев закон работает с мигрантами чересчур жёстко, запрещая въезд в Россию иностранным гражданам. Он отметил, что в данном случае речь идёт именно о тех, у кого были проблемы с документами и регистрацией, в частности.
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