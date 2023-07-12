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Эксперт Ветров призвал ограничить свободную продажу копирующих взрослые товаров для детей

12 июля 2023, 14:25

Фото: istockphoto.com/monticelllo

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой запретить свободную продажу детских товаров, копирующих взрослые, вроде «детского шампанского» или «детских сигарет».

По его словам, хоть такие товары и не содержат вредных для детей веществ, но уже с ранних лет формируют лояльность к подобной продукции. То же самое касается таких товаров, как детская косметика и сводящиеся детские татуировки.

«Прошу выпустить запретительные рекомендации о свободной продаже «взрослых детских» товаров из-за их разрушительного воздействия на детское здоровье и психику», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

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#дети
#товары
#игрушки
#взрослые
#ограничение
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Обратиться за помощью в службу спасения можно через приложение Системы-112
12 июля 2023, 14:20

Фото: пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Жители Московской области обратились за экстренной помощью через приложение Системы-112 более 5 тысяч раз.

Мобильное приложение Системы-112 Московской области появилось в 2017 году. За время работы специалисты службы спасения приняли больше 5 тысяч просьб о помощи от подмосковных жителей, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приёму и обработке вызовов РЦОВ 112.

В мобильном приложении «112МО» можно вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы.

Также, вызвав скорую медицинскую помощь и газовую службу через мобильное приложение можно отслеживать их маршрут. 

Также, мобильное приложение дает возможность оперативно найти ближайшие медицинские учреждения, пожарные части, участковые пункты полиции, МФЦ и другие административные учреждения на карте и построить к ним маршрут, а также узнать местоположение ваших родных и близких.

Вызвать экстренную помощь через приложение службы спасения можно нажав на кнопку «Я здесь, мне нужна помощь», оператором моментально поступят координаты вашего местоположения.

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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Звонок на номер «112» помог спасти инвалида из горящего дома.
#Система 112
#служба спасения
#мобильное приложение
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Жительница Омской области убила мужа на глазах у шестилетнего сына
12 июля 2023, 14:20

Фото: istockphoto/Irina_Geo

В селе Андреевка Омской области 44-летняя женщина зарезала мужа на глазах у их шестилетнего ребенка. После увиденного у мальчика начало развиваться психическое заболевание.
Трагедия произошла в канун Нового года. В пылу ссоры женщина схватила нож и нанесла мужу удар, который оказался смертельным, передает сетевое издание «Курьер». Все это происходило на глазах их шестилетнего сына. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщает телеграм-канал SHOT, мальчик пережил сильный шок от увиденного. В результате у него развилось психическое заболевание — смешанное расстройство эмоций и поведения. Через шесть месяцев судебно-медицинская экспертиза подтвердила диагноз. Теперь в отношении матери ребенка возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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#убийство
#ребенок
#нож
#психическое заболевание
#женщина
#омская область
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В российских городах лишь 9% новостроек сосредоточено в центре города
12 июля 2023, 13:38

Фото: istockphoto.com/Aleksandr Potashev

В крупных российских городах среднее число новостроек в центре города составляет лишь 9%.
Наибольшее количество новых построек в центре города зафиксировано в Нижнем Новгороде, где сосредоточено 19% от всех новостроек. Как передают «Дни.ру», наименьшее число нового жилья в центре города построено в Екатеринбурге и Красноярске.

Отмечается, что средняя площадь таких квартир в новостройках в центральных районах российских городов составляет 63 кв. м.

Вместе с тем, на самих стройках также регулярно проводятся проверки. Так, ха первые шесть месяцев этого комитет государственного строительного надзора Москвы провёл 2 777 проверок экологических и санитарных норм на столичных стройках.

«Одной из приоритетных задач Мосгосстройнадзора является минимизация негативных факторов строительного процесса и обеспечение комфорта жителей. Инспекторы комитета регулярно проверяют соблюдение экологических и санитарных требований, а также культуру производства на стройплощадках», — приводит АГН «Москва» комментарий председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.

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#недвижимость
#новостройки
#город
#центр
#стройка
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В Подмосковье откроется комплекс по производству хлебобулочных и кондитерских изделий
12 июля 2023, 13:36

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Компания ООО «Солнечная Долина» построит в городском округе Химки комплекс по производству хлебобулочных и кондитерских изделий.
Инвестиции компании «Солнечная Долина» в реализацию проекта составят 500 миллионов рублей, производство поможет создать в округе 350 новых рабочих мест, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки. Введение в эксплуатацию нового производство намечается на 2024 год. 

В пресс-службе добавили, что в Химках реализуется множество мер поддержки бизнесу, такие как льготы, субсидии, юридические консультации и другие. 
«Создание новых рабочих мест — одна из приоритетных задач администрации Химок и Совета депутатов. Мы стремимся к развитию экономики нашего города и улучшению благосостояния наших жителей. Каждое новое рабочее место вносит свой вклад в развитие общества и города, а также создает благоприятные условия для профессионального роста и самореализации», — рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.    
В администрацию Химок поступают предложения о предоставлении мер поддержки МСП, 12 из которых были приняты администрацией. 9 заявок были связаны с помощью в приобретении оборудования или лизинга. 2 заявки связаны с открытием предприятий по франшизе.

Все меры поддержки бизнеса в Подмосковье переведены в электронный вид, подробнее о них можно узнать на интерактивной инвестиционной карте. 

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В Химках за 5 лет реализовано свыше 50 масштабных инвестпроектов.

В Химках откроются новые предприятия, благодаря которым в округе появятся 670 новых рабочих мест.

Подмосковным предпринимателям помогут с размещением товаров на маркетплейсах.
#Химки
#строительство
#хлебобулочные изделия
#производство кондитерские изделия
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В Подмосковье определят лучшее место отдыха в лесах
12 июля 2023, 13:12

Фото: Комлесхоз МО

В Московской области второй год подряд стартовал смотр-конкурс на лучшее благоустроенное место отдыха. В нём участвуют лесничества региона. Итоги подведут в августе, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Отмечается, что главными критериями оценки будут целесообразность выбора лесного участка, оригинальность, творческий подход при реализации замысла, объём и виды выполненных работ, мастерство исполнения, использование различных элементов и удобство зоны отдыха.
 
Конкурс проводится среди 19 филиалов лесничеств Мособллеса. 

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#Комлесхоз МО
#лес
#благоустройство
#конкурс
#Московская область
#Подмосковье
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Умер автор «Невыносимой легкости бытия» Милан Кундера
12 июля 2023, 12:47

Фото: iStock/inga

Скончался французский писатель чешского происхождения Милан Кундера, автор культового романа «Невыносимая легкость бытия».
Произведения писателя были переведены на десятки языков. Одним из наиболее известных произведений стало «Невыносимая легкость бытия». Об этом сообщает Чешское телевидение.

Автор книг скончался на 94 году жизни во Франции. Писателя неоднократно номинировали на Нобелевскую премию по литературе, он был одним из самых известных авторов зарубежом. 

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#смерть
#писатель
#Кундера
#Чехия
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В Подмосковье модернизируют предприятие по производству мороженого
12 июля 2023, 12:47

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Специалисты проводят модернизацию предприятия по производству мороженного в Солнечногорске для увеличения производственных мощностей.

Солнечногорская компания «АйсКро», производящая мороженное с микроэлементами, проведет модернизацию производства и начнет строительство новой очереди, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Дополнительная линия производства мороженого увеличит объемы до 1200 тонн ежегодно. Завершить проект по модернизации планируют в конце следующего года. Увеличение производственных мощностей позволит дополнительно создать порядка 20 новых рабочих мест», — рассказал курирующий Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.    

Компания производит 67 вкусов мороженого, в которые входит протеиновое мороженное, мороженное без сахара, мороженное без содержания лактозы, мороженное с селеном, йодом и другое.

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#Солнечногорск
#подмосковье
#мороженное
#модернизация
#строительство
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В Университете приемных родителей учатся больше 7 тысяч человек
12 июля 2023, 11:43

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

На данный момент свыше 16 тысяч подмосковных семей воспитывают детей-сирот.
В Университете будущие родители проходят специальную подготовку, чтобы подготовиться к ответственному и трудному делу — воспитанию детей, которые очень нуждаются в любви и заботе, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«В регионе реализуются проекты для людей, которые хотят взять в свою семью приемного ребенка. Одна из таких программ — Университет приемных родителей. Для нас важно, что в регионе растет число тех, кто готов помочь детям обрести семью», — сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Занятия в Университете приемных родителей проводят профессиональные психологи, педагоги и юристы. Вебинары занятий можно увидеть на сайте. 

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#Ирина Каклюгина
#приемные родители
#приемные дети
#Университет приемных родителей
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Красноярские полицейские спасли забежавшую в магазин косулю
12 июля 2023, 11:24

Фото: istockphoto/Daniel Pankoke

В городе Ачинск на севере Красноярского края в продуктовый магазин забежала косуля. Испуганное животное выручили оперативно подъехавшие правоохранители.
Продавец магазина рассказала, что косуля забежала в магазин и сразу начала метаться между витрин. Попав в непривычную обстановку, животное было совершенно сбито с толку и никак не могло самостоятельно выбраться, хотя дверь была открыта, передает РИА Новости.

Поняв, что парнокопытное не может покинуть магазин без посторонней помощи, продавщица позвонила в отдел полиции, где немало удивились необычному вызову. Прибывшие в торговую точку правоохранители осторожно изловили перепуганную косулю, завернули ее в одеяло. Затем они погрузили животное в патрульный автомобиль и отвезли за город. Там они извлекли зверя, освободили его от одеяла и выпустили в естественную среду обитания. Каким образом косуля по оживленным улицам добралась до магазина, осталось неизвестным.

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#магазин
#косуля
#полицейские
#помощь
#животное
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