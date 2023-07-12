Эксперт Ветров призвал ограничить свободную продажу копирующих взрослые товаров для детей

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«Прошу выпустить запретительные рекомендации о свободной продаже «взрослых детских» товаров из-за их разрушительного воздействия на детское здоровье и психику», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
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