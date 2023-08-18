Эксперт Вильфанд рассказал, когда в Москве закроют купальный сезон

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«Понедельник - последний день, когда, выходя из воды, можно ещё ощутить удовольствие», - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
К середине будущей недели вода охладится до 18-19 градусов. Вместе с этим задует северо-западный ветер в 6-11 м/с. По словам Вильфанда, нынешний купальный сезон в Москве и Подмосковье можно считать продолжительным, хоть и с перерывами.
«До 20 августа - это хороший показатель»,-заключил эксперт.Ранее сообщалось, что в пятницу, 18 августа, в Москве ожидаются гроза, град и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об сообщили в пресс-службе МЧС.
Отмечается, что плохая погода в Москве сохранится до конца дня. Гидрометцентр России сообщает, что сегодня в Москве ожидается от +29°C до +31°C. Ночью до +16°C. В Московской области 18 августа температура воздуха установится в пределах от +26°C до +31°C. Ночью +13°C.В плохую погоду необходимо помнить об осторожности: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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