Эксперт Вильфанд рассказал, когда в Москве закроют купальный сезон

В Сети появились первые фото и видео российского смартфона «Р-ФОН» с операционной системой «РОСА Мобайл». Он получит 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной. Однако ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин заявил в эфире «Радио 1», что России такой проект не подходит.