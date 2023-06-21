Эксперт Войкулов объяснил, почему надо отменять массовую льготную ипотеку

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Замглавы Ассоциации банков Войкулов: «Если оставить всё как есть, то продолжит расти излишний спрос»
Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил, что массовую льготную ипотеку, запущенную в России в период пандемии для поддержки строительной отрасли, необходимо отменить, так как она создаёт излишний спрос, что является негативным явлением.
При этом, он подчеркнул, что льготную ипотеку необходимо предоставлять точечно, ориентируясь на сверхзадачи, цели и политику государства в этом вопросе.
В то же время известно, что средняя скидка на недвижимость в московских новостройках составила 6%. Как уточнили «Дни.ру», за последний год столичные квартиры в новых домах подешевели также примерно на 6%.
Ранее эксперт по недвижимости Милана Левченко рассказала, что при покупке квартиры в рассрочку есть некоторые минусы, среди которых необходимость внести деньги за более короткий промежуток времени, а также невозможность изменить условия договора. Она пояснила, что если не внести средства как можно скорее, то может увеличиться финансовая нагрузка на покупателя.
«Надо отменять массовую льготную ипотеку, которая предоставляется сверхширокому кругу лиц. Она была запущена для поддержки строительной отрасли в период пандемии. Но потом повышенный спрос на жильё спровоцировал галопирующий рост цен на недвижимость. Если оставить все как есть, льготная ипотека продолжит создавать излишний спрос», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Войлуков.
В то же время известно, что средняя скидка на недвижимость в московских новостройках составила 6%. Как уточнили «Дни.ру», за последний год столичные квартиры в новых домах подешевели также примерно на 6%.
Ранее эксперт по недвижимости Милана Левченко рассказала, что при покупке квартиры в рассрочку есть некоторые минусы, среди которых необходимость внести деньги за более короткий промежуток времени, а также невозможность изменить условия договора. Она пояснила, что если не внести средства как можно скорее, то может увеличиться финансовая нагрузка на покупателя.
Мелисса Тимофеева