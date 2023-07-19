Эксперт ВОЗ Ерофеева обвинила Мурашко в нарушении прав женщин на аборт

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«Эти препараты должны быть в широчайшем доступе. Они должны быть просто на расстоянии вытянутой руки. И эти препараты, некоторые из них, содержат мифепристон – такую же молекулу, как и препарат, который вызывает прерывание беременности. Но препараты контрацепции содержат микроскопическую дозу этого вещества. То есть в аптеке 20 упаковок экстренной контрацепции никто не продаст – это вызовет подозрение, и тем более никакой врач не выпишет 20 упаковок в рецепте», — сказала Любовь Ерофеева.
Акушер-гинеколог подчеркнула, что медикаментозный аборт – самый безопасный вид прерывания беременности. Он проводится без внешнего вмешательства, например, инструментов, а также имеет минимальное количество побочных эффектов.
«Я считаю, что он [медикаментозный аборт] должен производиться везде и повсеместно. Однако, в основном, его применяют в коммерческих и частных клиниках. В государственных клиниках нередко делают выскабливание, что небезопасно для организма. Но при этом, всего 14-15 процентов производится в коммерческих клиниках. Остальное делается в госучреждениях», — сказала специалист.Если же сделать акцент на словах министра здравоохранения о демографическом вопросе, то эксперт ВОЗ также возразила. Она отметила, что повышать рождаемость, ограничивая права женщин – неправильно.
«Кто же повышает рождаемость, ставя перед женщиной барьеры? Ограничивает её права, которые даны Конституцией и всеми международными документами, — заметила Любовь Ерофеева. — Право на аборт, право на репродуктивную автономию, — это всё дано женщине Конституцией, где написано, что материнство у нас добровольное, женщина никому ничего не обязана».Читайте также:
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