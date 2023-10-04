Эксперт ВОЗ предупредила о возможном дефиците экстренных контрацептивов в России

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Минздрав России ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности. Документ вступит в силу 1 сентября 2024 года. Согласно тексту, препараты мифепристон, мизопростол и циклопентолат будут подлежать предметно-количественному учёту. Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева рассказала «Радио 1», какую угрозу это создаёт для россиян.
По словам специалиста, препаратов меньше не станет, но клиники должны будут отчитываться о закупках и выдаче медикаментов. Также есть риск, что из аптек пропадут некоторые препараты, которые содержат мифепристон.
Также врач подчеркнула, что усилия Минздрава сегодня направлены на то, чтобы снизить спрос на аборты среди россиянок. Однако, по её мнению, министерство должно акцентировать внимание на методах контрацепции, которые помогут не довести до прерывания беременности.
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«Мифепристонсодержащие препараты используют для лечения миомы и экстренной контрацепции. Все они продаются в аптеках. А это ужесточение может привести к тому, что аптеки будут отказываться от закупок и продажи этих препаратов, чтобы меньше лишних хлопот создавать. Это не точно, но такое может быть», — сказала Ерофеева.
«Все усилия Минздрава направлены на то, чтобы уменьшить спрос на прерывание беременности, то есть отговорить женщину от процедуры вместо того, чтобы уберечь женщину от нежелательной беременности. Ведь аборт – это прерывание именно нежелательной беременности, которая возникла случайно, несвоевременно, которая женщине изменит жизнь в худшую сторону. Женщина прерывает беременность по этим причинам, а не потому, что с мужем поссорилась. И внимание нужно сконцентрировать на эффективной контрацепции, чтобы они выбирали не аборт, а предохранение», — заключила Любовь Ерофеева.Читайте также:
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Екатерина Шмакова