Эксперт Яговдик: «Контроль нужно повышать на стадии производства и сбыта БАДов»

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В Калининградской фармассоциации оценили идею обязательной маркировки БАДов
Президент Калининградской фармассоциации Дмитрий Яговдик заявил, что БАДы необходимо контролировать проверять именно на уровне производства, а эффективность маркировки таких препаратов вызовет лишь вопросы, поскольку результатом её станет лишь ценовая нагрузка.
До этого общественная организация «Деловая Россия» подготовила обращение к российскому правительству с просьбой усилить контроль за производством и оборотом биологически активных добавок (БАДы) на территории РФ.
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«Контроль нужно повышать на стадии производства и сбыта БАДов. Аптечный сектор не нуждается в дополнительном контроле. Никаких препаратов, не имеющих соответствующих документов, подтверждающих качество товара, в аптеку не попадёт. А вот ограничение продаж БАДов на различных маркетплейсах действительно требуется», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей.
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Мелисса Тимофеева