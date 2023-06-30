Эксперт Ярных заявил об острой необходимости госрегулирования ИИ

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Эксперт Ярных: «Это новая сущность, с которой нам предстоит сталкиваться»
Председатель Комиссии по информационной безопасности и киберпреступности Российской Ассоциации электронных коммуникаций Андрей Ярных заявил, что искусственный интеллект необходимо жёстко регулировать, поскольку именно от этого зависит то, какие свойства и функции, с которыми людям придётся работать в дальнейшем, он приобретёт.
Кроме того, в будущем, по мнению эксперта, искусственный интеллект необходимо будет ограничивать.
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«Необходимость в регулировании есть, так как искусственный интеллект – это новая реальность, новая сущность, с которой нам предстоит сталкиваться уже сейчас. Поскольку ИИ есть не что иное, как математическая обработка больших данных, то сейчас определяется на каких данных будет ИИ обучаться, какие у него появятся свойства, и как это может пригодиться людям», – приводит Общественная Служба Новостей слова Ярных.
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Мелисса Тимофеева