Эксперт Закарян назвал способ отключения слежки и прослушки в смартфоне

Фото: iStock/scyther5
Руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян рассказал, что через скрытые кнопки настройки можно отключить в телефоне возможность прослушивания и слежки, тем самым повысив уровень безопасности личных данных и конфиденциальности. Об этом пишет «Прайм».
По словам специалиста, многие сервисы телефона можно отключить в настройках, однако они продолжают собирать информацию в фоновом режиме. Закарян подчеркнул, что об этом важно знать не только из соображений безопасности, но также для сокращения расхода заряда батареи смартфона.
В iPhone можно проверить, везде ли доступ к информации предоставлен только необходимым приложениям, можно отдельно по каждому параметру. Эксперт объяснил, что для этого в настройках нужно выбрать пункт меню «Конфиденциальность и безопасность».
На смартфонах с операционной системой Android существует способ отключить сразу все датчики. Для этого в настройках нужно выбрать пункт «Сведения о телефоне», затем «Сведения о ПО» и нажать на «Номер сборки» семь раз. После этого перейти в пункт «Параметры разработчика», «Плитки быстрых параметров для разработчиков» и активировать «Sensors off».
Читайте также:
Эксперт Лукацкий предупредил о смартфонах со встроенными вирусами
Аналитик Кусков предупредил о проблемах с лекарствами из-за блокировки VPN
Ученикам ограничат доступ к смартфонам на уроках
В iPhone можно проверить, везде ли доступ к информации предоставлен только необходимым приложениям, можно отдельно по каждому параметру. Эксперт объяснил, что для этого в настройках нужно выбрать пункт меню «Конфиденциальность и безопасность».
«Так можно сократить количество персональных данных, поступающих в обработку в различные компании», — цитирует агентство слова собеседника.
На смартфонах с операционной системой Android существует способ отключить сразу все датчики. Для этого в настройках нужно выбрать пункт «Сведения о телефоне», затем «Сведения о ПО» и нажать на «Номер сборки» семь раз. После этого перейти в пункт «Параметры разработчика», «Плитки быстрых параметров для разработчиков» и активировать «Sensors off».
«После этого в панели быстрого доступа появится новая пиктограмма, с помощью которой можно будет быстро отключать доступ к микрофону и камере в любом используемом приложении», — заключил Ваге Закарян.
Читайте также:
Эксперт Лукацкий предупредил о смартфонах со встроенными вирусами
Аналитик Кусков предупредил о проблемах с лекарствами из-за блокировки VPN
Ученикам ограничат доступ к смартфонам на уроках
Диана Аванесян