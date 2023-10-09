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Эксперт Закарян назвал способ отключения слежки и прослушки в смартфоне

Эксперт Закарян объяснил, как отключить в смартфоне слежку и прослушку
09 октября 2023, 04:53
Фото: iStock/scyther5

Фото: iStock/scyther5

Руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян рассказал, что через скрытые кнопки настройки можно отключить в телефоне возможность прослушивания и слежки, тем самым повысив уровень безопасности личных данных и конфиденциальности. Об этом пишет «Прайм».
По словам специалиста, многие сервисы телефона можно отключить в настройках, однако они продолжают собирать информацию в фоновом режиме. Закарян подчеркнул, что об этом важно знать не только из соображений безопасности, но также для сокращения расхода заряда батареи смартфона.

В iPhone можно проверить, везде ли доступ к информации предоставлен только необходимым приложениям, можно отдельно по каждому параметру. Эксперт объяснил, что для этого в настройках нужно выбрать пункт меню «Конфиденциальность и безопасность».


«Так можно сократить количество персональных данных, поступающих в обработку в различные компании», — цитирует агентство слова собеседника.

На смартфонах с операционной системой Android существует способ отключить сразу все датчики. Для этого в настройках нужно выбрать пункт «Сведения о телефоне», затем «Сведения о ПО» и нажать на «Номер сборки» семь раз. После этого перейти в пункт «Параметры разработчика», «Плитки быстрых параметров для разработчиков» и активировать «Sensors off».

«После этого в панели быстрого доступа появится новая пиктограмма, с помощью которой можно будет быстро отключать доступ к микрофону и камере в любом используемом приложении», — заключил Ваге Закарян.

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#телефон
#смартфон
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Раковая больная заработала 1,8 миллиона рублей на интимных фото
Daily Star: Раковая больная заработала 1,8 миллиона рублей на интимных фото
09 октября 2023, 05:17

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

В Великобритании 20-летняя раковая больная во время лечения в больнице заработала 15 тысяч фунтов стерлингов (1,8 миллиона рублей). Об этом пишет Daily Star.
Жительнице города Брайтон в 2021 году поставили диагноз острый миелоидный лейкоз — рак, поражающий костный мозг и кровь. Она более полугода находилась в больнице и не могла работать. Чтобы продолжать оплачивать дорогостоящее лечение, девушка решила продавать свои интимные фото.

Фотосессии британка устраивала дома между сеансами химиотерапии, а в качестве псевдонима выбрала имя медсестры, проводящей лечение — Валентина. Выкладывая снимки на OnlyFans, она со временем обзавелась сообществом фанатов.

Во время нахождения в больнице Валентина продолжала общение с подписчиками. Кроме того, девушка «творчески использовала» потерю волос, экспериментируя с бровями, накладными ресницами и париками.

На протяжении полугода девушка зарабатывала по 2,5 тысячи фунтов, которыми и оплачивала лечение. Спустя время болезнь перешла в стадию ремиссии, а Валентина на тот момент уже зарабатывала от шести до десяти тысяч фунтов ежемесячно.

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#кровь
#болезнь
#лечение
#фото
#диагноз
#рак
#девушка
#онкология
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«Известия»: Максимальный размер больничного увеличат в два раза
09 октября 2023, 04:12

Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

Максимальный размер выплат за один день по больничному листу увеличат более чем в два раза — с 2,7 тыс. до 5,7 тыс. рублей в 2025 году. Об этом рассказали «Известиям» в российском Минтруде.
Также будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до полутора лет — до 794,4 тыс. и 68,9 тыс. рублей соответственно. 

Это произойдет благодаря введению единого тарифа страховых взносов, из-за чего Социальный фонд РФ получает дополнительные доходы. Эксперты подтверждают, что увеличение лимитов поддержки позволит повысить качество жизни некоторых слоев населения, особенно семей с детьми.

Жителям Подмосковья напомнили о возможности закрыть больничный дистанционно. Так, пресс-служба Минздрава Московской области сообщила, что пациенты подмосковных поликлиник, переболевшие гриппом, ОРВИ или COVID-19 в лёгкой форме, могут закрыть больничный без очного посещения врача – через телемедицинскую консультацию.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил платить россиянам за своевременное прохождение диспансеризации. Он считает, что выплаты будут дополнительно стимулировать граждан пройти диспансеризацию и принесут выгоду работодателям и бюджетам всех уровней из-за снижения количества хронических заболеваний и уменьшению числа больничных.

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#выплаты
#пособия
#минтруд
#больничный лист
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Раскрыты сроки возобновления работы газопровода между Финляндией и Эстонией
Газопровод между Финляндией и Эстонией заработает через несколько месяцев
09 октября 2023, 02:50

Фото: iStock/SimoneN

Директор финской компании-оператора Gasgrid Finland Янне Гренлунд заявил, что работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией будет восстановлена через несколько месяцев. Об этом пишет Demokraatti.
Гренлунд уточнил, что сейчас информация о месте утечки отсутствует. Он подчеркнул, что не хочет спекулировать на тему возможных причин происшествия из-за нехватки данных.

Он отметил, что для доступа к газопроводу нужно несколько дней, так как необходимо подготовить оборудование и пройти разрешительные процедуры.

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#оборудование
#происшествия
#информация
#финляндия
#эстония
#газ
#газопровод
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Умёр актёр из «Сватов» Альваро Карканьо
Актёр из «Сватов» Альваро Карканьо умер в возрасте 85 лет
09 октября 2023, 01:43

Фото: iStock/SergeyPankratov

Мексиканский актёр, сценарист и режиссёр Альваро Карканьо умер в возрасте 85 лет. Об этом пишет RG.RU.
Артист скончался в Юкатане 5 октября. Причины смерти в настоящее время не уточняются.

Альваро Карканьо родился в 1938 году, а в 1970-х дебютировал на экранах. Он исполнил роли в десятках фильмов и сериалов.

Актёр известен публике по ролям в проектах «Сваты», «Наш собственный дом», «Кроваво-красный», «Конан», «Идущие в огне», «Желтая Борода» и другим.

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Умерла советская и украинская певица Нина Матвиенко

Экс-президент Венгрии Ласло Шойом скончался в возрасте 81 года

Умер бывший клавишник группы «Руки вверх!» Владимир Капырин
#артист
#актёр
#смерть
#фильм
#сериал
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Экс-президент Венгрии Ласло Шойом скончался в возрасте 81 года
09 октября 2023, 01:06

Фото: iStock/Todor Dinchev

Экс-президент Венгрии Ласло Шойом скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщили в секретариате политика в воскресенье, 8 октября.
«В воскресенье скончался бывший президент страны Ласло Шойом, первый председатель Конституционного суда, академик и профессор университета», — цитирует MTI заявление агентства.

Уточняется, что бывший президент умер в результате продолжительной болезни.

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#президент
#болезни
#смерть
#венгрия
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Всемирный день почты 9 октября: история праздника
09 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Девятого октября во всем мире отмечается праздник, посвященный почте. Поздравить также стоит сотрудников данного средства связи. Редакция «Радио 1» расскажет об истории возникновения торжества и интересных фактах о почте и письмах.

День почты 2023


Всемирный день почты отмечается ежегодно 9 октября. С профессиональным торжеством поздравляют почтальонов и сотрудников почтовых организаций.

Всемирный день почты: история

 
Дата праздника выбрана не случайно. Всемирный почтовый союз был создан в 1874 году в Берне именно в этот день. С тех пор праздник ежегодно начал отмечаться во многих странах мира. В России существует отдельный день, посвященный почтовым отправлениям. Российская почта зародилась еще в Киевской Руси (X–XI вв.), поэтому считается одной из древнейших в Европе. Доподлинно неизвестна точная дата возникновения праздника, но отмечать его принято во второе воскресенье июля. Немногие знают, что в 2013 году «Почта России» вошла в список важных стратегических служб страны.

Интересные факты о почте


Ко Всемирному дню почты ежегодно выпускаются конверты, открытки и марки.

Самое большое количество писем было получено Папой Римским. Ему еженедельно приходило несколько тысяч писем.

                                                                                                                 Фото: iStock/oliviaelisa92

Романтическая история, связанная с письмами зародилась в немецком городке Ойтин. В XIX веке влюбленная пара обменивалась любовными письмами, кладя их дупло старого дуба. С тех пор дерево имеет свой почтовый адрес, а влюбленные продолжают класть записки с любовными посланиями в дупло, в надежде найти вторую половинку. 

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МЧС предупредило жителей столицы о резком ухудшении погоды
МЧС предупредило о сильном ветре, дожде и мокром снеге в Москве
08 октября 2023, 19:26

Фото: iStock/Oleg Elkov

МЧС выпустило экстренное предупреждение до 21:00 понедельника из-за сильного ветра, дождя и мокрого снега в Москве.
Согласно прогнозам Росгидрометцентра с 21:00 воскресенья до 21:00 понедельника в Москве ожидание усиление ветра до 16 м/с, который идёт фронтом с северо-запада. Также ожидается дождь и мокрый снег. Местами на дорогах образуется гололедица.

Главк МВД по городу Москве призвал автомобилистов не превышать скорость, сохранять дистанцию и парковать автомобили в максимальной отдалённости от деревьев.

Горожанам посоветовали не прятаться под деревьями и держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций.  

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#мчс
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Миронов предложил отслеживать, насколько полезна деятельность чиновников
Миронов предложил создать систему социального рейтинга для чиновников
08 октября 2023, 18:18

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Председатель фракции «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов предложил отслеживать полезность деятельности депутатов. С таким предложением он выступил в своём Telegram-канале.
Чтобы реализовать эту идею, необходимо создать систему социального рейтинга. Миронов обратился к студентам российских учебных заведений с предложением выполнить эту задачу.

При этом Миронов отметил, что не считает нужным вводить систему рейтинга для простых россиян. Подобная система действует в Китае, но она, по словам депутата, применяется только по отношению к коммерческим предприятиям. Информация о том, что социальный мониторинг действует на каждого гражданина Китая – фейк, распространившийся в СМИ и соцсетях.

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#разработки
#рейтинг
#общество
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Умерла советская и украинская певица Нина Матвиенко
08 октября 2023, 17:13

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Советская и украинская актриса и певица Нина Матвиенко скончалась на 76-м году жизни. О ее смерти сообщил зять Арсен Мирзоян, позже информацию подтвердила дочь артистки Антонина Матвиенко.
Нина Матвиенко с 1968 по 1991 год была солисткой в Украинском народном хоре имени Григория Веревки. С 1991 года — участницей Национального ансамбля солистов «Киевская камерата». Она всегда вела активную концертную деятельность, много гастролировала в разных странах.

Нина Матвиенко также снималась в кино. Самая известная картина с ее участием — «Как закалялась сталь». Кроме того, на ее счету роли в фильмах «Соломенные колокола», «Обвиняется свадьба», «Не пройдет и года».

Единственным мужем Нины Матвиенко был художник Петр Гончар. Супруги воспитали троих детей: сыновей Ивана и Андрея и дочь Антонину. Сыновья пошли по стопам отца и стали художниками. А дочь продолжает дело матери — поет в ансамбле, участвовала во многих музыкальных конкурсах.

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