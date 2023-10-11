Эксперт Закарян предупредил о главном дефекте самых популярных у россиян смартфонов

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Руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян заявил, что у популярной в настоящее время модели смартфонов с гибким дисплеем есть существенный недостаток. Об этом пишет «Прайм».
«А привычную защитную пленку использовать не получится. Линия сгиба постепенно будет изнашиваться, и экран в этом месте может выглядеть исцарапанным», — предупредил Закарян.
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