Эксперт Закарян рассказал, какие функции смартфона нужно отключить

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Руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян заявил, что некоторые функции смартфона лучше отключить ради экономии заряда батареи и повышения безопасности личных данных. Об этом пишет «Прайм».
По словам эксперта, в первую очередь речь идёт о необязательных уведомлениях от приложений, которые можно убрать в настройках. Также запрет на отправку вам уведомлений можно выставить в настройках сайтов.
Кроме того, большинству приложений необходимо запретить работу в фоновом режиме. Закарян пояснил, что это не несёт никакой пользы, однако снижает безопасность и тратить заряд батареи.
Эксперт также порекомендовал оставить геолокацию только в тех приложениях, которым это действительно нужно — например, в приложениях для заказа такси. В приложениях, где информация о вашем местоположении не используется, геолокацию стоит отключить, заключил Ваге Закарян.
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Кроме того, большинству приложений необходимо запретить работу в фоновом режиме. Закарян пояснил, что это не несёт никакой пользы, однако снижает безопасность и тратить заряд батареи.
«В фоновом режиме приложения могут не только скачивать обновления, но и высылать информацию третьим лицам», — цитирует агентство слова собеседника.
Эксперт также порекомендовал оставить геолокацию только в тех приложениях, которым это действительно нужно — например, в приложениях для заказа такси. В приложениях, где информация о вашем местоположении не используется, геолокацию стоит отключить, заключил Ваге Закарян.
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Диана Аванесян