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Эксперт ЖКХ Чулочников раскрыл нюансы новой системы оплаты коммунальных услуг

21 июля 2023, 20:30

Фото: iStock/VvoeVale

Президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), Никита Чулочников рассказал о том, будет ли полноценно работать новая система оплаты услуг ЖКХ. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
«Непонятно, как это отразится на деятельности управляющих компаний. Введение спецсчета требует его обслуживания, а также работы с должниками», — приводит слова Чулочникова Общественная служба новостей.

Эксперт ЖКХ отметил, что главная проблема заключается в недоплатежах жителей за ЖКУ. Он добавил, что в данном случае целесообразнее переходить на прямые договоры. Чулочников также поддерживает инициативу исключения управляющих компаний из схемы работы с коммунальными транзитными платежами.


Напомним, ранее Правительство поручило Минстрою разработать систему специальных счетов, через которые будет проходить распределение средств. С помощью спецсчетов жильцы многоквартирных домов могут контролировать распределение средств управляющими компаниями.


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#ЖКХ
#Правительство
#Минстрой
#ЖКУ
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Юрист Крохин заявил, что новая система оплаты ЖКХ нанесет удар по управляющим компаниям
21 июля 2023, 21:09

Фото: iStock/Kiwis

Председатель правления Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере ЖКХ, юрист Константин Крохин заявил, что критически относится к нововведениям в сфере оплаты ЖКХ. Об этом сообщает Царьград.
По словам Крохина, Минстрой реагирует таким образом на нарастающее предчувствие конкретных сложностей в сфере ЖКХ. Он также отметил, что в стране регулярно растут тарифы на услуги ЖКХ, однако при этом снижается их качество и доходы общества.

«И при этом есть проявления общекриминальной преступности, мошенничества, фальсификации документов. Всё это нарастает, и как-то надо реагировать», — цитирует Царьград юриста.

Эксперт утверждает, что инициатива, предложенная Минстроем, сама по себе ничего не решит и при этом усугубит положение управляющих компаний, которые пытаются честно работать. На данный момент бороться с недобросовестными УК позволяет положение законодательства.

Крохин подчеркнул, что «инициатива Минстроя — это попытка забрать те деньги, которые собираются управляющими компаниями».

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#ЖКХ
#коммунальные услуги
#Минстрой
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Инфекционист Малышев рассказал, как защититься от лихорадки Западного Нила и когда она дойдет до Москвы
21 июля 2023, 20:07

Фото: iStock/Chalabala

Инфекционист Николай Малышев заявил, что лихорадка Западного Нила постепенно будут смещаться на север. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Малышев уточнил, что на данный момент не существует вакцины против этого заболевания, как нет и специфического лечения. По этой причине важно сосредоточиться на профилактике заражения.

«Это вирусное заболевание передается, в основном, комарами, следовательно, надо защищаться от укусов комаров и других насекомых», — цитирует специалиста Общественная служба новостей.

Малышев напомнил, что необходимо защищать кожу от комаров, используя репелленты и иные средства защиты. правильно одеваться. К тому же не следует надевать одежду в голубых тонах, так как комары очень любят этот цвет.

Инфекционист дополнил, что в случаях заражения в Ростове нет ничего неожиданного, так как они случаются каждый год в теплое время. Он также подчеркнул, что пройдут годы, прежде чем жителям Москвы придется опасаться укусов комаров. Кроме того, проводятся профилактические работы по борьбе с насекомыми.

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#лихорадка Западного Нила
#комар
#заболевание
#инфекция
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«112»: Возле суда задержан соратник Стрелкова
Около здания Мещерского суда Москвы задержан соратник Стрелкова - Павел Губарев
21 июля 2023, 19:22

Фото: iStock/artolympic

Соратник экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, арестованного судом на два месяца, задержан возле здания суда, об этом сообщает телеграмм-канал «112».
Экс-сотрудника Минобороны ДНР Павла Губарева задержали сотрудники полиции возле здания Мещерского суда города Москвы.

Соратник Стрелкова вышел на одиночный пикет и требовал освободить подсудимого из сала суда и снять с него обвинения. Отмечается, что ​бывшие сотрудники ведомства входят в организацию, которая ​высказывает недовольство ходом СВО на Украине. 

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#Стрелков
#арест
#задержание
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Суд арестовал Стрелкова на 2 месяца
Суд арестовал Стрелкова по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности на два месяца
21 июля 2023, 19:11

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Мещанский районный суд Москвы арестовал Игоря Стрелкова на два месяца по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности.
Решением Мещанского суда Москвы экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков арестован на два месяца.

На аресте подозреваемого в ​призывах к осуществлению экстремистской деятельности настаивали следственные органы и ФСБ. ​Стрелков просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. 

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#Стрелков
#суд
#арест
#СИЗО
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«Петербургский дневник» станет опекуном тигра Зевса из Ленинградского зоопарка
21 июля 2023, 19:06

Фото: iStock/wrangel

Издание правительства Петербурга «Петербургский дневник» будет официальным опекуном тигра Зевса из Ленинградского зоопарка в день рождения хищника, передает «Петербургский дневник».
Отмечается, что подписание соглашения о партнерстве состоится во вторник, 25 июля. 

Сообщается, что Зевс — гибрид суматранского и амурского тигров – в природе представители этих подвидов не пересекаются.

В 2022 году строители Петербурга взяли шефство над зоопарком Мариуполя. 

«В качестве ответного знака нам подарили двух тигрят. Наша городская газета будет персональным опекуном одного из них», — приводит слова губернатора Александра Беглова «Петербургский дневник».

Напомним, ранее стало известно, что на базе подмосковного сельхозугодия создают новую зону экотуризма - агроусадьбу «Попова Шляпа». Проект получил название по аналогии с озером в городском округе Воскресенск

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#тигр
#зоопарк
#Санкт-Петербург
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В нашествии шелкопряда в Подмосковье наметился перелом
21 июля 2023, 19:05

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

На юге Подмосковья вторую неделю подряд наблюдается лёт бабочек непарного шелкопряда. Весь май и июнь в Егорьевском, Луховицком и Шатурском городских округах вредители объедали деревья в лесах и на дачных участках. Сейчас на повреждённых гусеницами деревьях начали восстанавливаться листья, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В эпидемии распространения непарного шелкопряда наметился переломный момент – сокращению численности насекомых. Это произошло под влиянием сразу нескольких факторов, в том числе из-за обработки и активного питания насекомоядными птицами бабочками вредителя – скворцами, синицами, дятлами, зябликами, соловьями, воробьями», – рассказали в министерстве.
Для локализации очагов вредителей в этом году в подмосковных лесах проводили наземную обработку на площади более 10 тыс га. По данным Комлесхоза региона, эффективность составила 93%.

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#Комлесхоз МО
#насекомые
#непарный шелкопряд
#вредители
#растения
#Московская область
#Подмосковье
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В России могут лишить гражданства за дезертирство
В Госдуму внесен проект о лишении гражданства по рождению за дискредитацию армии
21 июля 2023, 19:03

Фото: iStock/Oleg Elkov

Сенаторы от Крыма, Севастополя и ЛНР выступили с инициативой о лишении гражданства лиц, дискредитирующих армию.
Гражданство, полученное при рождении, может быть прекращено в том случае, если россиянин выступает с призывами к экстремизму, а также за дезертирство и дискредитацию армии. С соответствующей инициативой выступили сенаторы от Крыма, Севастополя и ЛНР.

В настоящее время, законопроект внесен в Госдуму и будет рассмотрен в ближайшем будущем. 

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#Госдума
#Россия
#гражданство
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В Тамбове выявили второй случай заболевания холерой
Число госпитализированных под Тамбовом с подозрением на холеру выросло до двух
21 июля 2023, 18:51

Фото: iStock/RECVISUAL

Число госпитализированных с подозрением на холеру граждан Индии, которые проживают в гостинице в Тамбовской области, увеличилось до двух, об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Медики провели обследование и взяли анализы у более чем 400 человек.

В ведомстве пояснили, что за всеми лицами было установлено медицинское наблюдение. Признаков инфекции у пациентов обнаружено не было. В настоящее время, на стационарном лечении находятся два гражданина Индии, у которых зафиксировано проявление заболевания. Отмечается, что их состояние удовлетворительное.  

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#холера
#Роспотребнадзор
#Тамбов
#эпидемия
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На станции Плющево завершают работы к запуску МЦД-3
21 июля 2023, 18:36

Фото: пресс-служба ЦППК

На станции Плющево финишировали почти все работы, необходимые для открытия нового МЦД-3. Ожидается, что с его запуском станцией будут пользоваться в 1,5 раза больше пассажиров, чем сегодня, сообщили в пресс-службе Центральной ППК.
«На станции заменили конструктив платформ, вместо старого покрытия уложили новое – из брусчатки.  Отремонтировали фасады, билетные кассы и внутренние помещения турникетных павильонов, покрасили навесы на платформе, установили лавочки и урны. Смонтировали новое светодиодное освещение, систему громкоговорящего оповещения, стойки SOS и динамические табло», – говорится в сообщении.
На станции к запуску МЦД-3 также завершат установку новых источников бесперебойного питания. Благодаря им кассы, турникеты, валидаторы и билетные автоматы продолжат работать, даже если неожиданно будет отключено электричество. Кроме того, завершается обновление визуальной информации. Это порядка 85 элементов навигации. 

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#ЦППК
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#Московская область
#Подмосковье
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