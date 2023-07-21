Эксперт ЖКХ Чулочников раскрыл нюансы новой системы оплаты коммунальных услуг

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Президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), Никита Чулочников рассказал о том, будет ли полноценно работать новая система оплаты услуг ЖКХ. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
«Непонятно, как это отразится на деятельности управляющих компаний. Введение спецсчета требует его обслуживания, а также работы с должниками», — приводит слова Чулочникова Общественная служба новостей.
Эксперт ЖКХ отметил, что главная проблема заключается в недоплатежах жителей за ЖКУ. Он добавил, что в данном случае целесообразнее переходить на прямые договоры. Чулочников также поддерживает инициативу исключения управляющих компаний из схемы работы с коммунальными транзитными платежами.
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