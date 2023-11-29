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Эксперт «ЖКХ Контроль» Мамчур раскрыл состав реагентов

Эксперт «ЖКХ Контроль» Мамчур: реагенты для дорог состоят из смеси соли и песка
29 ноября 2023, 10:48
Фото: iStock/aetb

Фото: iStock/aetb

Руководитель регионального центра Некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Московской области Валерий Мамчур рассказал в эфире «Радио 1», из каких компонентов состоят реагенты, которыми обрабатывают дороги в зимнее время, и насколько они вредят людям и окружающей среде.
По словам специалиста, существует несколько составов реагентов. Самый распространённый – это сухая смесь из технической соли и песка. Такими составами, как правило, посыпают тротуары. А вот на автомобильных дорогах часто можно увидеть спецтехнику, которая распыляет жидкую соляную смесь.

«Посыпают не просто иногда смесью песка с солью, а, допустим, гуляя по парку, вы могли видеть маленькие частички гравия. Эту крошку тоже добавляют, и она является довольно серьёзным противоскользящим средством», – рассказал Мамчур.


Также специалист поведал слушателям «Радио 1» о том, как коммунальные службы готовятся к тому или иному виду работ. По его словам, тщательно отслеживается прогноз погоды. Если в настоящее время в городе наблюдается потепление, но уже в течение нескольких дней ожидается резкое похолодание – коммунальщики заранее посыпают реагентами территории, чтобы избежать замерзания ранее растаявшего снега. В результате таких действий на дорогах образуется кашеобразная субстанция, которую спокойно счищают дворники.

Кроме того, Мамчур рассказал о вреде реагентов для людей, домашних питомцев и окружающей среды. Так, сама по себе соль не вредит почве, однако может оказывать негативное влияние на лапы животных, кожаную обувь и металлические детали автомобилей. Чтобы избежать неприятных последствий специалист призвал тщательно мыть лапы питомцев после прогулки, протирать обувь по возвращении домой и чаще отвозить автомобиль в автомойку.

Вместе с тем собеседник рассказал, что вред для природы может возникать в том случае, если реагенты начинают смешиваться со средством для чистки стёкол автомобилей и кусочками резины с шин. При таком смешении возникает химическая реакция.

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#коммунальные службы
#снег
#реагенты
#прогноз погоды
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В ГИБДД рассказали о штрафах за езду на летней резине зимой
Глава ГИБДД Черников: водителей не будут штрафовать за отсутствие зимней резины
29 ноября 2023, 11:52

Фото: iStock/Bilanol

Сотрудники ДПС не будут штрафовать водителей за отсутствие зимней резины на автомобиле. Об этом сообщил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.
С 1 сентября вступило в силу постановление правительства, согласно которому езда на автомобиле с летней резиной в зимнее время признана нарушением, за которым последует штраф в размере от 500 рублей. 

Однако Черников сообщил, что водителей штрафовать не будут, потому что каждый должен самостоятельно подготавливать свой автомобиль к наступлению зимнего сезона. Это необходимо в первую очередь для обеспечения безопасности передвижения. 

Также глава Госавтоинспекции добавил, что эвакуировать автомобиль на штрафстоянку не будут, поэтому водитель сможет дальше продолжить движение. 

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#гибдд
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#автомобили
#зима
#шины
#штрафы
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Генконсульство РФ в Анталье прокомментировало убийство россиянок в Бодруме
29 ноября 2023, 11:32

Фото: iStock/george tsartsianidis

Российское генконсульство в Анталье контактирует с правоохранительными органами Турции из-за убийства двух россиянок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление диппредставительства.
«В связи с сообщениями СМИ об убийстве двух россиянок в городе Бодрум генеральное консульство России в Анталье находится в контакте с местными правоохранительными органами с целью проверки данной информации», - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что как только будут получены дополнительные сведения, генконсульство сообщит об этом.

Ранее сообщалось, что на дороге в турецком курортном районе Бодрум полицейские обнаружили странного вида ткань. Подойдя ближе они увидели, что в неё обёрнуто тело, перевязанное верёвкой. Ещё одно тело лежало рядом. Выяснилось, что это тела 42-летней россиянки Ирины Двизовой и её 15-летней дочери, которые проживали в Турции. По предварительным данным, убийцей является бывший супруг женщины.

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#полицейские
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#турция
#убийство
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Воробьёв объявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе
29 ноября 2023, 11:13

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Ленинском городском округе начались работы на участке Каширского шоссе от 0 до 4,4 км. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы приступили к основному этапу реконструкции Каширского шоссе – строительству развязки с Володаркой. Специалисты уже устанавливают пробные сваи. До конца года планируем начать строительство разворотной эстакады между Каширкой и автодорогой А-105. А в дальнейшем приступим к расширению дорожного полотна до шести – восьми полос. Протяжённость участка реконструкции – порядка 5 км», – рассказал губернатор. 
По словам Воробьёва, современная и надёжная дорожно-транспортная инфраструктура – то, над чем постоянно работают власти региона. 
«В Подмосковье реализуется большая программа по капремонту и строительству дорожных объектов – от сельских дорог до оживлённых магистралей. Отдельное спасибо федеральному правительству за поддержку по самым крупным и сложным проектам», – добавил глава региона. 
Реконструкцию будут выполнять поэтапно, чтобы сохранить транспортную доступность высокоинтенсивной автодороги.  
 
В мае в рамках реконструкции Каширского шоссе на три года раньше срока открыли съезд с Володарки на автодорогу А-105. Это улучшило дорожную ситуацию для жителей населённых пунктов Ленинского городского округа и сократило время в пути до Москвы с часа до 20 минут.

В планах – завершить строительство развязки и разворотной эстакады в III квартале 2024 года. 
«Это разгрузит близлежащие населённые пункты, в том числе деревни Петровское, Апаринки, Мисайлово и Орлово, сёла Остров и Молоково, строящиеся микрорайоны. Жители смогут быстрее добираться до важных социальных объектов – спортивных центров, ФОКов и поликлиник.  Пропускная способность Каширки увеличится на 25-30%, а время в пути у автомобилистов не будет превышать 20 минут. Сейчас там нередко образуются заторы», – добавил губернатор.
Он подчеркнул, что перемены коснутся более чем 300 тыс человек. 
 
Московская область направила на реконструкцию шоссе более 16 млрд рублей. 7 млрд из них в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов выделило правительство России.

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#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
#шоссе
#реконструкция
#транспортная развязка
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Климатолог назвал главную опасность отколовшегося размером с Лондон айсберга
Климатолог Юлкин: отколовшийся айсберг в Антарктиде приведёт к потопам
29 ноября 2023, 10:05

Фото: IStock/Imagebear

Айсберг размером с британскую столицу откололся от шельфа Бранта в Антарктиде. Он оказался в чистой воде в Южном океане.
Специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин рассказал «Радио 1», что сам по себе айсберг не опасен. По словам специалиста, к страшным последствиям могут привести другие ледники, которые спустятся на его место.
«Тревожно не то, что откололся конкретно этот айсберг, а то, что льды в Антарктиде нестабильны. Это означает, что этот айсберг ушёл, и на его место спустится следующий язык, и будет такое последовательное сползание этих ледников в море. Всё больше воды будет стекать в воду, в результате чего уровень мирового океана начнёт подниматься. И это может оказаться довольно быстрым процессом по историческим меркам. Это опасно тем, что будут затапливаться всё новые территории», — заявил он.
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#море
#климат
#изменения
#вода
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Депутаты нашли механизм для переименования Волгограда в Сталинград
29 ноября 2023, 10:04

Фото: iStock/macky_ch

Депутаты Волгоградской облдумы предложили внести изменения в местный закон «Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области».
Депутаты предлагают переименовать Волгоград. Для этого, по представлениям депутатов, необходимо провести референдум. Если более половины жителей проголосуют «за», то будет считаться, что предложение нашло поддержку у местных жителей.

Проект о переименовании Волгограда в Сталинград уже поддержан комитетом по госстроительству и МСУ Волгоградской областной думы.
 
Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что в своё время существовала идея переноса столицы Чечни из Грозного в другой город.

«Помните, был момент, когда мы думали, не перенести ли вообще столицу республики в другое место, потому что было разрушено почти все до основания? Теперь эти мысли кажутся странными», — сказал он в разговоре с главой Чечни Рамзаном Кадыровым во время церемонии передачи регионам нового общественного транспорта.
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#новости
#россия
#общество
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Депутат Госдумы Буцкая раскрыла, чего ждёт от «Года семьи»
Депутат Госдумы Буцкая призвала помочь многодетным семьям домами
29 ноября 2023, 10:01

Фото: IStock/SewcreamStudio

Решение объявить следующий 2024 год в России Годом семьи опирается на мнение и желание большинства россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что необходимо вместе с депутатами Госдумы искать оптимальные меры поддержки для многодетных семей.
Председатель «Совета матерей» России, первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала «Радио 1», что страна действительно находится на сложном демографическом этапе развития. По её мнению, именно сейчас нужно приложить максимум усилий, чтобы повысить рождаемость.
«У нас сейчас много женщин 30-35 лет, у которых двое и трое детей. Но мы видим, что эта демографическая кривая постепенно смещается, и уже скоро у нас в пик выйдут как раз молодые девушки. Здесь очень важно семейную политику государства направить именно на молодёжь», — отметила парламентарий.
По словам Буцкой, важно помочь семьям с недвижимостью, причём не только с новостройками. Но и с собственными домами.   
«Мы должны посмотреть на жилищный вопрос не только с точки зрения квартир, но и собственных домов, земли. Здесь, как и в химии, — деление атомов происходит там, где есть объём. И мы должны создать такое место для жизни», — отметила собеседница.  
Также депутат отметила, что семьи должны стремиться создать семью. Для этого нужно создать возможности, дополнительные льготы, заключила Буцкая.

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#льготы
#семьи
#депутат
#рождаемость
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Российская молодёжь перестала доверять банковским вкладам для сбережений
ВЦИОМ: 58% российской молодёжи не доверяют вкладам для сбережений
29 ноября 2023, 09:56

Фото: iStock/Jinda Noipho

Более половины жителей России в возрасте до 35 лет не доверяют банковским вкладам как способам хранения сбережений. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМ.
Отмечается, что 58% российской городской молодёжи не рассматривают такой инструмент для хранения сбережений как банковские вклады. Причём, чем ниже доходы и потребительские возможности россиян, тем больше они сомневаются в правильности хранения денег на банковском счету. 

Опрошенные заявили, что альтернативой банковским вкладам могут быть такие способы фиксации сбережений как бизнес, вклад в недвижимость и драгоценные металлы. Согласно статистике, с прошлого года число россиян, которые предполагают использование таких методов, значительно возросло. 

Также опрос показал, что 13% граждан считают, что в настоящее время невозможно накопить на крупную покупку, планомерно откладывая небольшие суммы.

Вместе с тем 19% опрошенных заявили, что накопить, например, на квартиру возможно, только откладывать нужно крупные суммы. 

При этом, несогласных и разочаровавшихся в такой стратегии было больше среди более взрослых респондентов. 

Кроме того, опрос показал, что в 2023 году исчезла категория опрошенных, которые откладывали деньги на будущую пенсию. В то время как в прошлом году таких россиян было 13%. Но, вместе с тем, появилась новая категория, состоящая из тех, кто откладывает средства на переезд в другое государство. 

70% респондентов убеждены, что государство должно обеспечивать россиянам «безбедную старость». Молодёжь, по оценкам исследователей ВЦИОМ, обеспокоена тем, что не сможет самостоятельно накопить средства на пенсию. 

Также большинство опрошенных выразили убеждённость в том, что нынешнего размера пенсии им бы не хватило, если бы они достигли этого возраста сейчас. 

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#вциом
#россияне
#банки
#сбережения
#молодёжь
#пенсия
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Казахстанец получил почти 7 лет тюрьмы за участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер»
29 ноября 2023, 05:20

Фото: iStock/freedarst

Суд Казахстана приговорил 34-летнего жителя Карагандинской области Алексея Шомполова к шести годам и восьми месяцам колонии за участие в СВО на Украине в составе российской ЧВК «Вагнер». Как сообщает издание Press.kz, его признали виновным в «наемничестве» и в «совершении тяжкого уголовного правонарушения против мира и безопасности человечества». 
Суд квалифицировал действия Шомполова как «направленные на свержение или подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства».  У наемника также постановили конфисковать средства в размере 205 тысяч рублей. По мнению суда, они были добыты преступным путем.

Алексей Шомполов в итоге признал свою вину и раскаялся. Он заявил, что пошел на спецоперацию, поскольку нуждался в деньгах. Казахстанец устроился в ЧВК «Вагнер» по объявлению в соцсети, в котором обещали ежемесячную зарплату в 240 тысяч рублей.

В мае 2023 года Шомполов пересек российско-украинскую границу для участия в боевых действиях на Бахмутском направлении под позывным «Зубрак» в составе артиллерийского подразделения. Впоследствии он попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), получил осколочное проникающее ранение руки, был госпитализирован и комиссован.

После получения от ЧВК «Вагнер» денежного вознаграждения в 235 тысяч рублей Шомполов вернулся в Казахстан, а вскоре был задержан ​в ​Петропавловске.

Согласно законодательству Казахстана, по статье о «наемничестве» может грозить до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без.

Ранее сообщалось, что Крымский гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело о самовольном оставлении части в отношении 53-летнего мобилизованного Игоря Акуренко из-за его смерти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#казахстан
#сво
#суд
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При въезде в Россию могут заставить подписывать «соглашение о лояльности»
ТАСС: МВД собирается обязать иностранцев подписывать «соглашение о лояльности»
29 ноября 2023, 02:12

Фото: iStock/Evgenia_Parajanian

Министерство внутренних дел России предлагает обязать въезжающих в РФ иностранцев подписывать «соглашение о лояльности». Это следует из подготовленного ведомством законопроекта, который есть в распоряжении ТАСС.
В период пребывания либо проживания на территории РФ иностранцу будет запрещено препятствовать деятельности органов публичной власти, а также дискредитировать в любых формах внешнюю и внутреннюю государственную политику РФ, органов публичной власти и их должностных лиц.

Кроме того, соглашение предусматривает запрет для иностранцев «злоупотреблять правом на свободу информации, в т.ч. путём распространения сведений, направленных на умаление или склонение к отрицанию конституционно значимых нравственных и иных ценностей, в т.ч. представлений о браке как союзе мужчины и женщины, семье, материнстве, отцовстве, детстве, на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, на искажение исторической правды о подвиге советского народа».

Также иностранным гражданам будет запрещено проявлять неуважение к многообразию региональных и этнокультурных укладов жизни населения России, традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

Ранее в Госдуме предложили запретить усыновление детей иностранцами, в чьих странах разрешена смена пола. Соответствующий законопроект уже подготовлен депутатами, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. Он отметил, что законопроектом планируется введение запрета на усыновление детей иностранными гражданами, в чьих странах разрешена смена пола как медикаментозным путём, так и иными формами вмешательства.

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#мвд
#иностранцы
#россия
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