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Эксперты «Авито Работа» выяснили, на какие сферы стоит обратить внимание в августе

В августе в сфере IT наблюдается наибольший прирост количества вакансий
21 августа 2023, 10:34

Фото: iStock/dragana991

Эксперты сервиса «Авито Работа» раскрыли ТОП-10 сфер, на которые стоит обратить внимание.
К концу лета на рынке труда стабильно происходит заметный скачок. Люди возвращаются из летних отпусков или просто желают сменить сферу деятельности на фоне позитивного летнего настроения.

Эксперты «Авито Работы» перечислили 10 сфер, количество вакансий в которых заметно возросло в августе 2023 года.


На первом месте, что не удивительно, оказалась сфера IT. Специалистов стали искать на 3,7 процентов чаще, чем год назад.

«Рост числа вакансий в IT-сфере обусловлен стабильно высоким спросом на сотрудников отрасли. В частности, 16 августа 2023 года глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил о нехватке кадров в 500-700 тысяч человек, что лишь подтверждает стремительные темпы увеличения рабочих предложений для IT-специалистов», - прокомментировал ситуацию управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.

Достаточно часто стали искать сотрудников в административной сфере. Количество вакансий возросло на 3,3 процента.

Третье место в рейтинге разделили сферы «искусства и развлечения», а также «управления персоналом».

Эксперты агрегатора по поиску работы также рекомендуют обратить внимание на такие отрасли как : «Маркетинг, реклама, PR», «Логистика», «Образование, наука», «Производство и сельское хозяйство», «Банковская сфера» и «Строительство».

Также можно отметить прирост числа вакансий в сферах продаж, страхования и автомобильного бизнеса (1,8 раза), а также бьюти-сегменте и и туризме (1,7 раза).

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#работа
#вакансии
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Блок начальной школы в ЖК «Митино Парк» поставили на кадастровый учет
21 августа 2023, 11:20

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Митино парк», который находится в городском округе Красногорск, поставили на кадастровый учёт блок начальной школы для 300 детей.
Школьники пойдут в новую школу уже 1 сентября. Школьники пойдут в новую школу уже 1 сентября, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Специалисты оборудовали в здании школы просторные учебные классы, группы продленного дня, актовые и спортивные залы, библиотечный центр с медиатекой.


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#специалисты
#служба
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«СберАвто»: Новые автомобили в России в среднем подорожали на 12%
21 августа 2023, 10:57

Фото: istockphoto/mesteban75

В России средний чек на новые автомобили за первые шесть месяцев 2023 года вырос на 12% и составил 1,9 миллиона рублей. Машины с пробегом подорожали в среднем на 18%, до 1,3 миллиона рублей.
Такие расчеты произвели для РИА Новости эксперты сервиса «СберАвто» и аналитической компании «Чек Индекс». В аналогичном периоде 2022 года средний чек на новые автомобили составлял 1,7 миллиона рублей, а на машины с пробегом — 1,1 миллиона рублей. Чаще всего в период с января по июнь нынешнего года автомобили покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Республики Татарстан.

В столице новый автомобиль в среднем стоил 2,9 миллиона рублей, а автомобиль с пробегом — 1,7 миллиона рублей. Жители Подмосковья приобретали новые машины по средней цене 2,6 миллиона рублей, подержанные — за 1,4 миллиона рублей. В Санкт-Петербурге стоимость машин была ниже. 1,8 миллиона и 1,4 миллиона рублей соответственно.

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#автомобиль
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#жители
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#индекс
#машины
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Флешмоб «Встанем» в честь Дня Государственного флага пройдёт по всей России
21 августа 2023, 10:47

Фото: Istockphoto / Olena Vasylieva

В России в честь Дня Государственного флага проведут флешмоб под названием «Встанем», сообщили организаторы.
Добровольцы снимут и выпустят видеоролик с символом поддержки спецоперации. В мероприятии будут участвовать 89 регионов России.
 
Ранее ветеран Великой Отечественной войны Николай Имчук во время интервью волонтёрам #МЫВМЕСТЕ в Музее Победы пожелал удачи бойцам спецоперации. Говоря о единении поколений победителей, он сложил руки вместе. Волонтёры восприняли этот знак как символ и запустили флешмоб в знак поддержки бойцов СВО и уважения к памяти героев прошедше    войны.
 
Флешмоб планируется запустить на событийных, спортивных и культурных событиях.
 
День Государственного флага России каждый год отмечается 22 августа. Праздник был установлен указом президента в 1994 году.
 
Именно в этот день 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят триколор, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать полотнище из белой, лазоревой и алой полос национальным флагом страны.
 
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#праздник
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#россия
#россияне
#подмосковье
#московская область
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Комлесхоз сообщил прогноз пожарной опасности в лесах Подмосковья
21 августа 2023, 10:42

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

21, 22 и 23 августа на территории земель лесного фонда Московской области прогнозируют повышенную пожарную опасность.

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области с 18 по 20 августа на землях лесного фонда Московской области пожары не зафиксированы, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В понедельник, 21 августа на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Луховицком, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах — II класс, в Егорьевском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Во вторник, 22 августа на большей части территории региона ожидается I класс пожарной опасности, в Луховицком, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах — II класс, в Егорьевском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

В среду, 23 августа на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Бородинском, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах — II класс, в Шатурском лесничестве — III класс пожарной опасности.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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Подмосковье получило награду Всероссийского форума за проект «Урок цифры»
21 августа 2023, 10:37

Фото: Istockphoto / Thapana Onphalai

Московская область получила награду Всероссийского форума «Цифровая эволюция 2023». За личное участие и поддержку проекта «Урок цифры» отмечена министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В современном мире дети могут получать новые знания в режиме онлайн – для этого нужно просто включить компьютер или смартфон. Важно, чтобы эти знания были полезными и безопасными. На «Уроках цифры» ребята знакомятся с разнообразным миром ИТ-профессий», – сказала Куртяник.
В 2022-2023 учебных годах подмосковные школьники присоединялись к онлайн-занятиям по ИТ-дисциплинам. За это Московская область была отмечена на федеральном уровне.
 
IV Всероссийский форум «Цифровая эволюция 2023» прошёл в Калуге и собрал более 700 делегатов со всей России. 

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#награда
#форум
#подмосковье
#московская область
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Из-за закрытия московских аэропортов около 50 рейсов были направлены в другие города
21 августа 2023, 10:20

Фото: iStock/undefined undefined

Около 50 самолётов перенаправлено из Москвы в аэропорты других регионов. Об этом сообщает Росавиация.
Уточняется, что самолёты приняли запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга.

Кроме того, в Росавиации заявили, что в настоящее время ранее закрытые аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский работают в штатном режиме. Пассажиры перенаправленных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения.

Ранее сообщалось, что в небе над Московской областью было сбито два беспилотника: один – в Истринском районе, второй – в Рузском. В связи с этим, целях безопасности были закрыты аэропорты Москвы и Подмосковья. 

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#подмосковье
#аэропорты
#беспилотник
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Окончен прием заявок на конкурс «Служба спасения Московской области глазами детей»
21 августа 2023, 10:17

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Детский конкурс «Служба спасения Московской области глазами детей» проводится в Подмосковье в пятый раз.

20 августа завершился приём творческих работ на конкурс «Служба спасения Московской области глазами детей». Целью проведения детского творческого конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей» стало повышение узнаваемости номера службы спасения среди подрастающего поколения, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112. 

На момент окончания приёма заявок от конкурсантов насчитывалось свыше 2,5 тысяч творческих работ. Из которых около 400 коллективных работ.

Участниками конкурса могли стать юные жители Подмосковья от 5 до 18 лет.

На конкурс принимались творческие работы в виде рисунков, поделок, коллажей, плакатов, альбомов, видео и фотоматериалов и многое другое. 

Условием участия было лишь то, что все произведения должны рассказывать о работе специалистов Системы-112 Московской области и экстренных оперативных служб — полиции, МЧС, скорой медицинской помощи, аварийной службы газа и службы «Антитеррор».

Жюри конкурса предстоит определить победителей до конца сентября. 

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#служба
#112
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Уровень безработицы в Подмосковье достиг рекордно низких показателей
21 августа 2023, 09:52

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Министерство социального развития Московской области отмечает рекордное снижение уровня безработицы в регионе за последние 10 лет.

На территории Московской области реализуют комплексы мер поддержки, направленных на обеспечение занятости и трудоустройства отдельных категорий граждан, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

«В регионе уровень безработицы сократился до минимального значения за последние 10 лет и составляет 0,3 %. Количество официально зарегистрированных безработных составляет 12 тысяч человек», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. 

Безработные могут заниматься общественными работами с материальной поддержкой 2250-3000 рублей. В регионе можно пройти бесплатное переобучение новой профессии, а также получить материальную поддержку в начале предпринимательской деятельности в размере 153 тысяч рублей.

Перечень актуальных вакансий в Подмосковье можно увидеть на портале «Работа в России».

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#людмила болатаева
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Российские инвалиды жалуются на задержки выплаты компенсаций
21 августа 2023, 09:34

Фото: istockphoto/vadimguzhva

Люди с инвалидностью жалуются на то, что бюджетные деньги не поступают на электронные сертификаты, с помощью которых можно приобрести средства реабилитации. Задержка порой достигает нескольких месяцев.
Региональные общественные организации инвалидов подтверждают: проблема наблюдается по всей стране. Проблемы с выплатами начались еще в прошлом году, сообщает «РБК». Во Всероссийском обществе инвалидов (ВОИ) рекомендуют в случае возникновения трудностей с получением компенсации обращаться с жалобами в центральный аппарат Социального фонда или в прокуратуру по месту жительства.

В марте нынешнего года Минтруд сократил сроки рассмотрения заявлений на выплату компенсаций инвалидам за самостоятельно приобретенные ходунки, костыли, коляски и другие технические средства реабилитации. Решение о выплате должно быть принято не позднее, чем через 15 дней после подачи заявления, а не через 30, как было ранее. Также деньги должны быть перечислены в течение пяти рабочих дней после принятия решения. Раньше на это отводился месяц.

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#компенсации
#инвалиды
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