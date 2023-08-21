Эксперты «Авито Работа» выяснили, на какие сферы стоит обратить внимание в августе

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Эксперты «Авито Работы» перечислили 10 сфер, количество вакансий в которых заметно возросло в августе 2023 года.
«Рост числа вакансий в IT-сфере обусловлен стабильно высоким спросом на сотрудников отрасли. В частности, 16 августа 2023 года глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил о нехватке кадров в 500-700 тысяч человек, что лишь подтверждает стремительные темпы увеличения рабочих предложений для IT-специалистов», - прокомментировал ситуацию управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.
Достаточно часто стали искать сотрудников в административной сфере. Количество вакансий возросло на 3,3 процента.
Третье место в рейтинге разделили сферы «искусства и развлечения», а также «управления персоналом».
Эксперты агрегатора по поиску работы также рекомендуют обратить внимание на такие отрасли как : «Маркетинг, реклама, PR», «Логистика», «Образование, наука», «Производство и сельское хозяйство», «Банковская сфера» и «Строительство».
Также можно отметить прирост числа вакансий в сферах продаж, страхования и автомобильного бизнеса (1,8 раза), а также бьюти-сегменте и и туризме (1,7 раза).
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