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Эксперты «Авито Работы» раскрыли, кем россияне предпочитают работать летом

Эксперты «Авито Работы» опубликовали топ вакансий, которые приобрели популярность в летний период
31 августа 2023, 10:25
Фото: iStock/AndreyPopov

Фото: iStock/AndreyPopov

Летний сезон практически позади, и в офисах становится уже не жарко, а тепло.
Эксперты «Авито Работы» выяснили, каким вакансиям россияне отдали предпочтение летом 2023 года.

На первом месте, с результатом прироста по количеству откликов на вакансии в 253 процента, заняла должность рекрутера. Средняя зарплата в этой сфере нынешним летом составила 72 291 рублей.


Второе место, что не удивительно, заняли репетиторы. Подготовка к учебному году не оставила представителей этой профессии без работы даже в летний сезон. На должность репетиторов стали чаще устраиваться на 105 процентов, а их средняя заработная плата составила 81 007 рублей.

На третьем месте расположились переводчики. Летом 2023 года они, в среднем, зарабатывали 71 986 рублей, а интерес к их профессии возрос на 64 процента.

Также минувшим летом россияне часто устраивались работать копирайтерами, SMM-специалистами, упаковщиками, менеджерами, аудиторами, SEO-специалист и флористами.

«Согласно данным недавно проведенного опроса Авито Работы, почти две трети работающих россиян указали основным достоинством именно удобный график и формат работы. Это связано с потребностью соискателей планировать свое время между работой и личной жизнью. Современный кандидат в 2023 году имеет значительно больше возможностей и выбора при трудоустройстве, ведь он может переучиваться и пробовать себя в новых специальностях», - в завершении отметил управляющий директор Авито Работы Артём Кумпель.

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#профессии
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ЦБ предупредил о мошенниках, предлагающих обналичить «Пушкинскую карту»
31 августа 2023, 16:22

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В преддверии 1 сентября Центробанк предупредил о наиболее популярных у мошенников схемах по обману родителей и учеников, в числе которых атаки в родительских чатах и предложения по обналичиванию денег с «Пушкинской карты». Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу.
По информации ЦБ, к мошенническим схемам также относятся предложения о заработке, отправляемое мошенниками в мессенджерах. Эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов сообщил о созданных мошенниками ботах, которые предлагают обналичить «Пушкинскую карту», однако в рамках российского законодательство сделать это не представляется возможным.

В большинстве случаев злоумышленники обкрадывают людей и закрывают свои псевдопроекты. Ибрагимов также напомнил о наиболее популярном способе заработка у мошенников — это подделка страниц в социальных сетях. 

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#мошенники
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#цфо
#цб
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Депутат Лантратова предлагает разрешить тратить маткапитал на лечение детей
31 августа 2023, 15:52

Фото: istockphoto/Anna Derzhina

Предлагается разрешить тратить материнский капитал на лечение детей, которые имеют серьёзные проблемы со здоровьем.
Данную инициативу предложила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова премьер-министру России Михаилу Мишустину.
 
«Известия» пишут, что, по словам депутата, к ней с такой просьбой часто обращаются граждане. Родители сталкиваются с материальными трудностями, когда детям нужна дорогая операция или терапия.
 
Родители вынуждены прибегать к сбору средств в социальных сетях или в СМИ. По данным Лантратовой, по статистике 20,7% (0,55 трлн рублей) из средств маткапитала тратятся не целевым образом. Это в свою очередь провоцирует дополнительные затраты на его индексацию — в прошлом  году на данные цели потратили примерно 96,2 млрд рублей.
 
В 77 субъектах уже действует система выплат на лечение детей в рамках региональных программ материнского капитала. На лечение и реабилитацию средства могут тратить в Воронежской, Калининградской, Мурманской и Сахалинской областях, Хакасии, Коми.

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#материнский капитал
#материнство
#дети
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В Московской области построят еще 10 инвестиционных школ
31 августа 2023, 15:38

Фото: istockphoto / Zhang Shu

В Подмосковье активно строятся школы по государственной программе и инвесторами-застройщиками за счет внебюджетных источников финансирования в рамках развития инфраструктуры новых жилых кварталов.

Образовательную инфраструктуру более чем на 10 тысяч мест на территории Подмосковья в своих проектах реализует ГК ФСК в своих строящихся жилых комплексах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Девелопер построит в общей сложности порядка 10 инвестиционных школ до 2030 года.

Строительство школ ведётся вблизи домов. Все образовательные учреждения будут оснащены современным и технологичным оборудованием, а также полноценной спортивной инфраструктурой для образовательного процесса детей.

До конца 2023 года специалисты завершат строительство школы на 1500 мест в жилом комплексе «Первый Лермонтовский» в подмосковных Люберцах. Ещё одна школа на 500 мест готовится к сдаче в жилом косплексе «Скандинавский» в подмосковных Мытищах и другие. 

«В Московской области мы, как правило, реализуем крупные масштабные проекты. В них есть все, что действительно необходимо для семьи, в том числе разнообразная инфраструктура. Образовательные учреждения всегда занимают первое место в вопросе создания продуманной городской среды. Многие школы мы не только строим, но и полностью комплектуем всем необходимым оборудованием», — рассказал управляющий партнер по сегменту Московская область ГК ФСК Даромир Обуханич.
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#школы
#семьи
#инфраструктура
#проекты
#специалисты
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В Госдуме объяснили, как можно вернуть бездомных к нормальной жизни
31 августа 2023, 15:36

Фото: iStock/Srdjanns74

Бездомных людей можно вернуть к нормальной жизни с помощью программы ресоализации, которая включает в себя предоставление гражданину социального жилья и рабочего места. Об этом в интервью «Радио 1» рассказал депутат Госдумы, координатор поискового отряда «Лизы Алерт» Олег Леонов.
Напомним, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Олег Леонов предложили вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой программу ресоциализации бездомных граждан, которая предусматривает переселение бездомных из крупных городов и оказание помощи при переезде. 

«Ресоциализация это возвращение в нормальную жизнь людей, оказавшихся без дома и крыши над головой. Это очень важно, потому что разные обстоятельства случаются в жизни, по которым люди теряют дом. В этот момент необходимо оказать им помощь. Не через 2-3 года, а сразу. Для этого должна быть единая федеральная программа, которая должна работать во всех регионах», - рассказал Леонов.

Он объяснил, что помощь необходимо успеть оказать в первые три недели с тех пор, как человек потерял жилье. По его словам, возврат к нормальной жизни возможен до полугода пребывания в качестве бомжа, чтобы гражданин не потерял навыки и не приобрел вкус к другому образу жизни. По его словам, через год бродяжничества возврат к нормальной жизни уже сильно затруднён, либо вообще невозможен.

«Сейчас, по оценкам экспертов, в России числится более двух миллионов бездомных. Большинство из них сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге. Если мы говорим о предоставлении социального жилья людям, то его следует предоставлять не в этих городах, а в других регионах, где не хватает рабочих рук, там, где есть такие возможности. Речь идет не о собственно квартире, а о социальном жилье. То есть человек может переехать, ему помогут восстановить документы, оказать первичную медицинскую помощь, обеспечить социальным жильем и помочь с трудоустройством», - объяснил собеседник «Радио 1». 

Он выразил уверенность, что в таком случае у человека появится шанс вернуться к нормальной полноценной жизни. В сентябре текущего года планируется организовать круглый стол, в рамках которого будут обсуждаться данные вопросы с регионами, некоммерческими организациями и другими специалистами, которые занимаются проблемами бездомных граждан. После чего будет создана рабочая группа, будут выбраны регионы и запущен пилотный проект. В случае его положительного исхода программа будет расширена на всю территорию России.
 
«При этом за теми бездомными, которым оказывается помощь, все равно необходимо осуществлять определённый контроль или специально строить многоквартирные дома с особыми условиями проживания, где будет действовать запрет на алкоголь, запрет на ночёвку вне своего дома и контроль за тем, что они продолжают работать», - заключил депутат.

Леонов также отметил, что люди могут стать бездомными из-за действий мошенников, лишения наследства или любви к бродяжничеству.

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Правительство выделило 30 млрд рублей на повышение зарплат россиян
Мишустин: На повышение зарплат бюджетникам выделено 30 млрд рублей
31 августа 2023, 15:34

Фото: сайт Кремля

Правительство России дополнительно направит более 30 млрд рублей на повышение зарплат работников государственных учреждений. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он также сообщил, что с начала текущего года фонд оплаты труда работникам государственных учреждений уже увеличен.  

Мишустин заявил, что в ближайшее время кабинет министров рассмотрит ряд вопросов, которые связаны с выделением дополнительных средств на оплату труда отдельной категории граждан.  

Прежде, президент России Владимир Путин заявил, что благосостояние россиян и их зарплата должны повышаться. Он отметил, что приставам следует обращаться с должниками корректно, но в целом, задача государства состоит в том, чтобы россияне не оказывались в ситуациях, связанных с долгами.

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#зарплата
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#зарплаты
#мишустин
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Путин 1 сентября проведет открытый урок «Разговор о важном»
Путин 1 сентября проведет открытый урок «Разговор о важном» для школьников
31 августа 2023, 15:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин 1 сентября проведет открытый урок «Разговор о важном», в котором примут участие 30 школьников. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что в числе учащихся образовательных учреждений, которые будут присутствовать на встрече с российским лидером, будут победители олимпиад и международных конкурсов.  

Кроме того, глава государства примет участие в открытии новых школ в нескольких российских регионах в формате видеосвязи. В пресс-службе Кремля также сообщили, что президент России со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым даст старт началу работ по строительству школ в Киргизии.  

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#путин
#лукашенко
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Химики создали мыло из пластика
31 августа 2023, 14:57

Фото: istockphoto/petrenkod

Химики из частной компании Viginia Tech обнаружили способ переработки пластмассы в мыло.
Исследование опубликовано в журнале Science. Известно, что большая часть пластика наносит вред окружающей среде и вредит организмам. К тому же из них выделяются микрочастицы, то есть фрагменты пластмасс менее 5 мм. Учёные доказали, что они способны проникать в организм человека и вызывать заболевания и мутации. Поэтому учёные ищут методы повторного использования данного материала.

Исследователи взяли 2 наиболее используемых вида пластика: полиэтилен и полипропилен. Данные вещества сотканы из длинных молекулярных цепочек атомов углерода. Если данные цепи укоротить, то получатся поверхностно-активные вещества.

Специалисты создали специальное устройство. Оно нагревает пластик и затем конденсирует его в воск с короткими углеродными цепочками. Потом учёные добавляют к атомам кислород. Далее идёт обработка полученной массы щелочным раствором. Таким образом получается мыло.

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#ученые
#учёный
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Лотерейный билет из почтового отделения принёс жителю Подмосковья миллион рублей
31 августа 2023, 14:50

Фото: istockphoto / Sergey Dementyev

Клиент Почты России пришёл в отделение за посылкой, а стал миллионером, благодаря победе в лотерее «Мечталлион».

Житель Подмосковья Вячеслав приобрёл в почтовом офисе Коломны 2 лотерейных билета, один из которых оказался с выигрышем в 1 миллион рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Я пришёл в почтовое отделение получить посылку, а заодно решил купить пару билетов лотереи. Один из билетов оказался выигрышным. Причём я даже не знал, что выиграл. Позже вернулся на почту оплатить штраф за машину и показал сотруднице номера. Она сказала, что я уже третий, кто выиграл миллион в Коломне», — делится радостью победитель Вячеслав.

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Военный эксперт Кошкин раскрыл моральную сторону контрактной службы в армии
Военный эксперт Кошкин объяснил, почему стоит идти служить в армию РФ по контракту
31 августа 2023, 14:49

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска все ближе подходят к Купянску и Харькову, в то время как Украина продолжает безостановочно терять западную технику и личный состав.
Почему стоит присоединиться к российской армии, подписав контракт с Министерством обороны, рассказал корреспонденту «Радио 1» военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.  

«На сегодняшний день многие люди выбирают именно службу по контракту. Здесь есть высокая степень материальной заинтересованности, и заработная плата, и, конечно, льготы», - отметил эксперт. 

Отметим, что льготы и социальные гарантии распространяются даже на бывших контрактников. Так, после окончания контракта они имеют право на социальное обеспечение и медицинскую помощь. Бывшим контрактникам также предоставляется помощь при трудоустройстве и обучении в учебных заведениях.

«При этом нужно учитывать и весьма важный моральный фактор. Люди идут (служить по контракту) не только чтобы улучшить свое материальное состояние, но именно сама по себе идея быть там, где Родина прикажет, защищать интересы российского общества и государства – это всегда было почетным и ответственным делом для мужчин», - подчеркнул Кошкин.

В подмосковном регионе Балашиха начал работу областной пункт отбора для желающих заключить контракт на военную службу. Пройти отбор может любой гражданин Российской Федерации старше 18 лет, не имеющий серьезных противопоказаний по здоровью. Жителям других регионов, на время прохождения медкомиссии и подписания документов, будет предоставлено трехразовое питание и комфортные условия для проживания. Будущие контрактники, прежде чем принять решение, смогут бесплатно проконсультироваться с юристом, нотариусом, а также с представителями банков. Успешно прошедших отбор снабдят всей необходимой экипировкой.

Чтобы начать контрактную службу в российской армии и получать все соответствующие выплаты, в том числе и воинскую прибавку к пенсии, необходимо зайти на сайт контрактмо.рф или позвонить по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.

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