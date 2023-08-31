Эксперты «Авито Работы» раскрыли, кем россияне предпочитают работать летом

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На первом месте, с результатом прироста по количеству откликов на вакансии в 253 процента, заняла должность рекрутера. Средняя зарплата в этой сфере нынешним летом составила 72 291 рублей.
На третьем месте расположились переводчики. Летом 2023 года они, в среднем, зарабатывали 71 986 рублей, а интерес к их профессии возрос на 64 процента.
Также минувшим летом россияне часто устраивались работать копирайтерами, SMM-специалистами, упаковщиками, менеджерами, аудиторами, SEO-специалист и флористами.
«Согласно данным недавно проведенного опроса Авито Работы, почти две трети работающих россиян указали основным достоинством именно удобный график и формат работы. Это связано с потребностью соискателей планировать свое время между работой и личной жизнью. Современный кандидат в 2023 году имеет значительно больше возможностей и выбора при трудоустройстве, ведь он может переучиваться и пробовать себя в новых специальностях», - в завершении отметил управляющий директор Авито Работы Артём Кумпель.
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