Эксперты назвали самые «ипотечные» регионы России

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Большинство россиян с ипотекой живут в ХМАО-Югре, Новосибирской области и Красноярском крае.
«Известия» пишут, лидеры рейтинга: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Новосибирская область. Там доля ипотечных заемщиков в 2 раза превышает среднюю по стране, составляя 14,2%.
В Красноярском крае - 11,7%, Республике Татарстан и Приморском крае по 10,5%. Данный показатель обгоняет общероссийский уровень в 1,5 раза. С 2021 года список регионов-лидеров почти не изменился. Тогда первое место занимала Кировская область (10% сегодня).
В Москве и Санкт-Петербурге доля ипотечных заёмщиков находится на уровне средних по стране (7–8%).
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В Красноярском крае - 11,7%, Республике Татарстан и Приморском крае по 10,5%. Данный показатель обгоняет общероссийский уровень в 1,5 раза. С 2021 года список регионов-лидеров почти не изменился. Тогда первое место занимала Кировская область (10% сегодня).
«Сегодня среди всей аудитории банков ипотеку оформил в лучшем случае каждый 10-й клиент. Это серьёзные кредитные обязательства на длительный срок», —сообщил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.Россиянам рассказали об опасности ставок по ипотеке под 0,1%. ставки по ипотеке, которые близки к нулю, псевдовыгодны. Поэтому Банк России пытается запретить их на рынке.
«Когда покупатель приходит к застройщику и покупает квартиру в ипотеку под 0,5%, то он не знает, что в цену квадратный метр закладываются упущенные выгоды застройщика и банка. Таким образом, квартира стоит неоправданно дороже, чем должна по рынку. Если у человека что-то идёт не так, и он решает снизить кредитное время или реализовать эту квартиру, он сможет это сделать не по той цене, по которой купил, а по рыночной. Получается, что человека обманули», — сказала эксперт проекта «За права заёмщиков» общероссийского Народного фронта Александра Пожарская.Читайте также:
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Мария Фирсова