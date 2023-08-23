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Эксперты назвали самые популярные города для путешествий на машине

Сочи и Анапа вошли в число самых популярных городов для путешествий на машине
23 августа 2023, 02:46

Фото: istockphoto.com/molchanovdmitry

Согласно данным российской платформы для бронирования жилья, «Твил», этим летом 2023 года автотуристы выбрали свои главные направления для путешествий, передает РИА Новости.

Лидером стал Сочи, захватив 20% всех летних бронирований. Анапа заняла второе место, а Геленджик пришелся на третье, с 12% и 6% бронирований соответственно.

Интересный факт: для путешествующих на авто важность наличия парковочного места при бронировании жилья в летний период составляет 15% от всех запросов, что ставит это требование выше даже, чем близость к морю, который занимает 12%.

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#подмосковье
#сочи
#авто
#россияне
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Названы продукты, помогающие справиться со стрессом
Доцент Бобровский посоветовал есть ягоды, фрукты и зелень для борьбы со стрессом
23 августа 2023, 02:50

Фото: iStock/demaerre

В интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета СПбГУ, диетолог Андрей Бобровский рассказал о продуктах, которые помогут справиться с психоэмоциональными нагрузками.
Правильное питание играет ключевую роль в поддержании организма во время стресса, подчеркнул он.

«Продукты, богатые магнием, цинком, а также омега-3 и омега-6 полиненасыщенными жирными кислотами, оказывают наибольшую пользу. Не стоит забывать и о фолиевой кислоте», — сказал Бобровский.
Он отметил, что продукты, содержащие эти компоненты, могут помочь не только справиться с текущими стрессовыми ситуациями, но и подготовить организм к возможным будущим нагрузкам. Среди рекомендуемых продуктов Бобровский выделил ягоды, фрукты и некоторые виды зелени.

«К таковым относятся клубника, апельсины, мандарины, грейпфруты, авокадо. Что касается зелени, особенное внимание стоит уделить шпинату, который является хорошим источником магния», — добавил он.
Он также советует, чтобы ягоды, фрукты и зелень занимали примерно четверть пищевого рациона для достижения желаемого эффекта.

Дополнительной поддержкой для организма будут перепелиные яйца, орехи и жирные сорта рыбы, подытожил диетолог.

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#врач
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#ягоды
#диетолог
#питание
#мандарины
#фрукты
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Ларс фон Триер публично поддержал россиян
Режиссёр Ларс фон Триер заявил, что жизни россиян тоже важны
23 августа 2023, 02:06

Фото: iStock/SbytovaMN

Датский режиссер и сценарист Ларс фон Триер назвал жизни россиян важными, осудив передачу Киеву истребителей F-16. Об этом он написал в соцсетях.
«Жизни русских тоже важны», — подчеркнул Триер на своей странице в Instagram*.

В данном посте он обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и премьер-министру Дании Метте Фредериксен.

Ранее стало известно, что Дания передаст Киеву 19 американских истребителей F-16. При этом восемь летчиков ВСУ начали обучаться их пилотированию.

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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России
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#россияне
#всу
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Байден: Изменение климата «опустошающе» влияет на американцев
Байден заявил об «опустошающем» влиянии изменения климата на американцев
23 августа 2023, 01:07

Фото: iStock/kieferpix

Президент США Джо Байден заявил, что на фоне изменения климата американцы испытывают опустошающее влияние экстремальных погодных условий. Об этом пишет РИА Новости.
«Люди по стране испытывают опустошающее влияние экстремальной погоды, ухудшившейся с изменением климата», — цитирует агентство слова американского лидера.

Он добавил, что в связи с приходом сезона ураганов американская администрация предпринимает все необходимые шаги для укрепления готовности Штатов противостоять погодным явлениям.

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#сша
#администрация
#люди
#байден
#климат
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Рядом с Землей в среду пролетит потенциально опасный астероид
Опасный астероид диаметром до километра сблизится с Землей 23 августа
23 августа 2023, 00:28

Фото: iStock/buradaki

Астероид диаметром до 960 метров, известный как 6037 (1988 EG), пройдет на расстоянии около шести миллионов километров от Земли 23 августа, передает РИА Новости. Несмотря на его размеры и траекторию полета, риск столкновения со Землей минимален, утверждают эксперты. Согласно данным НАСА, астероид максимально приблизится к Земле в 11:18 мск. Его скорость составит 14,25 км/с, а минимальное расстояние до Земли — примерно 6,1 миллиона километров.
В космических масштабах используется астрономическая единица для измерения расстояний, равная среднему расстоянию от Земли до Солнца. Объекты считаются потенциально опасными, если они приближаются к Земле на расстояние менее 7,5 миллиона километров.

Хотя астероид 6037 (1988 EG) и пересекает орбиту нашей планеты, это не гарантирует его столкновение с Землей. Фаина Рублева, научный директор Московского планетария, отмечает, что такое приближение астероида к Земле является интересным явлением, но шансы на столкновение крайне малы.

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#столкновение
#астероид
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В Госдуме разъяснили последствия запрета продажи вейпов с ароматизаторами
Депутат Хамзаев разъяснил последствия запрета продажи вейпов с ароматизаторами
23 августа 2023, 00:25

Фото: iStock/Igor Ilkov

Депутат ГД РФ Султан Хамзаев заявил, что закон о запрете продажи вейпов с ароматизаторами не приведет к полному ограничению торговли подобными электронными устройствами. Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
«Почему важно ароматизаторы запретить? Производители электронных сигарет, которые называются вейпы, с первого дня принципиально работали на продвижение своей смертельной продукции в детскую среду», — отметил депутат.

По словам Хамзаева, вейпы являются ядовитыми и смертельно опасными. Он пояснил, что целью законодателей является контроль процесса защиты несовершеннолетних и взрослых граждан России.

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#вейпы
#госдума
#россия
#запрет
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Главу московского Росздравнадзора Курынина наградили за спасение стюардессы
22 августа 2023, 23:10

Фото: iStock/rarrarorro

Глава территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин награжден за спасение стюардессы во время полета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«22 августа министр Александр Куренков торжественно вручил главе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по городу Москве и Московской области Роману Курынину медаль МЧС России "За содружество во имя спасения», — заявили в экстренных службах.

Напоминаем, что Курынин во время рейса Сочи — Москва оказал помощь стюардессе. Самолет через 25 минут совершил экстренную посадку в Волгограде. Там женщину ожидала бригада скорой помощи, доставившая ее в городскую больницу.

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#награда
#спасение
#россия
#самолет
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Жителей Подмосковья предупредили об активизации опасных кровососущих мух
22 августа 2023, 22:34

Фото: Минэкологии МО

В конце лета – начале осени в средней полосе России растёт численность кровососущих мух жигалок. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Эти насекомые селятся в основном возле ферм, где выращивают крупный рогатый скот. Однако они могут паразитировать и на человеке, поэтому жителям подмосковных деревень стоит быть внимательными.
«Кровососущие членистоногие, такие как мошка, комары, слепни и клещи, ежегодно доставляют в летне-осенний период неприятные ощущения людям и домашним животным. При этом повлиять на их численность из-за быстрого размножения, повсеместного расселения и большого количества невозможно», – пояснил глава министерства Тихон Фирсов.
Энтомологи считают, что такие мухи представляют угрозу для человека и домашних животных. Они переносят такие заболевания, как сибирская язва, сепсис, туляремия и другие. Жигалки почти не отличаются от обычных мух, однако их крылья шире и длиннее, а хоботок сильно вытянут вперёд и заострён на конце. При укусе муха выделяет ядовитую слюну, что влечёт сильное раздражение. У осенних жигалок кровососущими являются как самцы, так и самки.
 
Чтобы уберечься от укусов паразитов, при походе в лес рекомендуют использовать репелленты, надевать головной убор, плотную одежду с длинными рукавами и брючинами. Дома можно развесить клейкую ленту или установить электрические ловушки, поставить на окна москитные сетки.

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#минэкологии мо
#насекомые
#безопасность
#подмосковье
#московская область
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Власти Севастополя объяснили взрывы над Крымом
Развожаев: В Казачьей бухте Севастополя проводятся учебные стрельбы
22 августа 2023, 22:33

Фото: iStock/Artem Zakharov

В Казачьей бухте Севастополя флотом проводятся учебные стрельбы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграмм-канале.
Он также сообщил, что в городе ​спокойная обстановка, никаких взрывов нет. Отмечается, что учебные стрельбы будут проводится до 23:00. 

Ранее сообщалось, что жители и гости Крыма ​слышали звуки взрывов над Крымом. ​Предполагается, что хлопки, о которых говорят очевидцы - звуки учебных стрельб, доносящиеся с военного полигона Севастополя. 

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#видео
#жители
#крым
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В Котельниках достроили проблемный ЖК «Белые росы» на 800 дольщиков
22 августа 2023, 22:16

Фото: Главгосстройнадзор МО

В Котельниках заключение о соответствии получили два проблемных дома в жилом комплексе «Белые росы». Квартир с 2015 года ждали около 800 дольщиков, сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора.
«Ведомство выдало заключение о соответствии проектной документации двум 24-этажным проблемным домам ЖК «Белые росы». Восстановления своих прав ожидают 790 пострадавших дольщиков. Жилая площадь ЖК - 50,5 тыс кв м», – говорится в сообщении. 
Строительство «Белых рос» началось в октябре 2013 года. Однако из-за финансовых трудностей застройщик ООО «Стройкомфорт» остановил работу. 
 
В апреле 2021-го дома для завершения строительства передали Фонду защиты прав дольщиков Московской области.
 
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