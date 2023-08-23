Эксперты назвали самые популярные города для путешествий на машине

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Согласно данным российской платформы для бронирования жилья, «Твил», этим летом 2023 года автотуристы выбрали свои главные направления для путешествий, передает РИА Новости.
Интересный факт: для путешествующих на авто важность наличия парковочного места при бронировании жилья в летний период составляет 15% от всех запросов, что ставит это требование выше даже, чем близость к морю, который занимает 12%.
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Артем Кузьмин