Эксперты предупредили россиян о новом способе интернет-мошенничества

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Эксперт из банка «Тинькофф» рассказали о новый мошеннической схеме для обмана россиян. Так, злоумышленники стали использовать название антифрод сервиса Тинькофф «Защитим или вернем деньги» под видом услуги ВТБ, пишет «КП».
Уточняется, что мошенники убеждают своих жертв в якобы предоставлении такой услуги банком ВТБ. Они утверждают, что при её подключении денежные средства будет под надежной защитой.
После этого они присылают жертве ссылку на сайт, на котором есть кнопка «Подключить». При её нажатии на смартфон устанавливается вирус и злоумышленники получают доступ к банковским приложениям, установленным на телефоне.
Отмечается, что в настоящее время такой портал заблокирован, однако банк просит своих клиентов сохранять бдительность.
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После этого они присылают жертве ссылку на сайт, на котором есть кнопка «Подключить». При её нажатии на смартфон устанавливается вирус и злоумышленники получают доступ к банковским приложениям, установленным на телефоне.
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Диана Аванесян