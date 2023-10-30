Эксперты предупредили россиян о новом способе интернет-мошенничества

Американский хоккеист «Ноттингем Пантерз» Адам Джонсон умер в возрасте 29 лет после того, как ему коньком рассекли шею в матче Британской элитной хоккейной лиги. Об этом сообщает официальный аккаунт «Ноттингема» в соцсети Х.