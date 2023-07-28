Эксперты раскрыли, на что россияне обращают внимание при поиске работы

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При отклике на ту или иную вакансию 51% респондентов обращают внимание на зарплату и частоту выплат. 47% респондентов не откликаются на вакансии, где просят за что-то заплатить. 46% проверяют, чем занимается компания, 45% ни в коем случае не переходят по подозрительным ссылкам. Если в вакансии указана заманчивая зарплата, но обязанности непонятны, 51% опрошенных заявили, что пытаются выяснить подробности у работодателя, и только потом принимают решение.
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