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Эксперты раскрыли, на что россияне обращают внимание при поиске работы

Опрос: больше половины россиян знают правила безопасности при выборе места работы
28 июля 2023, 10:56

Фото: IStock/fizkes

Аналитики сервиса Авито Работа опросили 10 тысяч россиян и выяснили, что только 54% респондентов знают правила безопасности при выборе места трудоустройства. Как стало известно «Радио 1», чаще всего на безопасные условия работы обращают внимание мужчины (61%).
Опрос показал, что в основном россияне выбирают проверенные специализированные платформы для поиска работы (72%), а также рекомендации друзей (59%). К соцсетям при поиске работы часто обращаются жители Уральского федерального округа (19%), кадровым агентствам больше всего доверяют в Сибири и на Дальнем Востоке (27%).

При отклике на ту или иную вакансию 51% респондентов обращают внимание на зарплату и частоту выплат. 47% респондентов не откликаются на вакансии, где просят за что-то заплатить. 46% проверяют, чем занимается компания, 45% ни в коем случае не переходят по подозрительным ссылкам. Если в вакансии указана заманчивая зарплата, но обязанности непонятны, 51% опрошенных заявили, что пытаются выяснить подробности у работодателя, и только потом принимают решение.


Также исследование показало, что 39% опрошенных подробно выясняют условия оформления договора о трудоустройстве и 37% — откликаются только на те вакансии, где чётко указаны должностные обязанности.

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#зарплата
#опрос
#работа
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В России предложили ускорить процесс расторжения брака
28 июля 2023, 11:20

Фото: iStock/AndreyPopov

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ускорить процесс расторжения брака для пар без совместно нажитого имущества и детей. Об этом сообщает RT, ссылаясь на копию обращения на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
В настоящее время расторжение брака затягивается на месяц и более. А для пар без совместного имущества и детей, у которых нет предмета спора, это время кажется слишком затянутым, уточняет RT.

Орлов предложил сократить этот период до семи календарных дней с момента подачи заявления.

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#брак
#развод
#загс
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Совфед одобрил закон об увеличении штрафа за неявку в военкомат по повестке
Совфед одобрил закон об увеличении до 30 тысяч рублей штрафов за неявку в военкомат по повестке
28 июля 2023, 11:18

Фото: iStock/scaliger

Совет Федерации одобрил закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке, в соответствии с нововведением, санкция предусматривает штраф до 30 тысяч рублей.
Новость дополняется...

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#закон
#совет федерации
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Школьники начнут изучать основы противодействия коррупции с нового учебного года
28 июля 2023, 10:40

Фото: пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области

С 1 сентября 2023 года во всех школах страны будут введены федеральные основные общеобразовательные программы, которыми предполагается изучение основ и способов противодействия коррупции.

Изучать противодействие коррупции будут на предметах обществознание, история и литература, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Ученикам расскажут об опасности коррупционных действий, механизмах противостояния взяточничеству, также расскажут о злоупотреблении служебным положением в корыстных целях.

Главное управление региональной безопасности Московской области организовывало конкурс творческих работ для старшеклассников «Дети против коррупции». Решено проводить такой конкурс на регулярной основе. 

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#ученики
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Новосибирский суд отправил под арест экстрасенса за мошенничество
28 июля 2023, 10:32

Фото: istockphoto/HappyNati

Железнодорожный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в отношении 32-летнего Дмитрия Пащенко в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Он обвиняется в мошенничестве.
Как установили следователи, мужчина путем обмана и злоупотребляя доверием потерпевшей, завладел суммой около пяти миллионов рублей, принадлежавших женщине. Дмитрий был известным в городе экстрасенсом и обещал помочь местной жительнице уладить семейные проблемы, сообщает издание «Вести Новосибирск». В течение года злоумышленник водил доверчивую женщину за нос, совершал обряды отворота и приворота, якобы способные вернуть мир в семью. За это время потерпевшая передала колдуну около пяти миллионов рублей.

Суд отправил мошенника под арест пока до 27 сентября. Наказание, определенное судом, не является окончательным и может быть изменено.

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#следователи
#наказание
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#новосибирск
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В ГД внесли законопроект о сроке до четырех лет тюрьмы за взятки до 10 тыс рублей
В Думу внесли законопроект о наказании за получение взятки в размере до 10 тыс. рублей
28 июля 2023, 10:14

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому, наказание за получение взятки в размере до 10 тысяч рублей, будет предусматривать лишение свободы на срок до четырех лет.
Отмечается, что ответственность предлагают ввести не только за получение взятки, но и коммерческий подкуп.

Также, к лицам, совершившим коррупционные преступления, в рамках новой поправки, будет применена санкция, в виде конфискации имущества. По словам депутатов, выступивших с данной инициативой, в действующем законодательстве, не предусмотрена компенсация вреда потерпевшим.

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#штрафы
#компенсация
#поправки
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В выходные ЦППК отвезет пассажиров на фестивали в Подмосковье
28 июля 2023, 10:00

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»

Электропоезда ЦППК помогут жителям Подмосковья добраться до фестивалей в эти выходные.

В эти выходные, 29 и 30 июля, в селе Молоди городского округа Чехов пройдёт фестиваль «Гуляй Город», посвящённый Победе в Битве при Молодях. В этом году он состоится в двухдневном формате с масштабной застройкой более 30 га с разделением территории на историческую и современную. 

До фестиваля можно будет добраться на электропоездах Курского направления до ж/д станции Молоди. 

Также, в эти выходные, 29 и 30 июля, недалеко от Ногинска состоится крупнейший в России конный фестиваль «Иваново поле», до которого можно будет добраться на поездах Горьковского направления до станции Ногинск или на поездах Ярославского направления до станции Щёлково, а после пересесть на бесплатные шаттлы с символикой фестиваля!

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Фестиваль «Гуляй Город» пройдёт в этом году в новом формате.

Посетителям «Сырного фестиваля» в Истре предложат российские и белорусские фермерские продукты.

Фестиваль «Территория Солнца» будет проходить на набережной озера Сенеж в Солнечногорске 29 и 30 июля.
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#минтранс
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ФСБ задержала жителя Орловской области за попытку вступить в ВСУ
ФСБ задержала жителя Орловской области, который пытался уехать воевать за Украину
28 июля 2023, 09:56

Фото: iStock/irene_rebrova

Жителя Орловской области задержали за попытку принять участие в боевых действиях на стороне Украины, об этом сообщили в ФСБ.
По версии следствия, мужчина поддерживал связь с украинскими военнослужащими. Кроме того, он участвовал в объединениях, которые на территории России признаны террористическими.

В ведомстве также сообщили, что задержанный намеревался уехать на Украину и принимать участие в боевых действиях на территории ВСУ, в связи с чем подал соответствующие документы в украинские службы. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело. 

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#фсб
#документы
#всу
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Глава Россотрудничества Примаков рассказал о живущих в Подмосковье американцах
28 июля 2023, 09:29

Фото: istockphoto/-

Неподалеку от подмосковного Серпухова живут американцы. Это взрослые, состоявшиеся люди, которые придерживаются традиционных ценностей. Об этом рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков.
В беседе с РИА Новости он пояснил, что там проживают граждане США, далеко не бедствующие, скорее среднего достатка. В Штатах они имели свой бизнес или ферму, однако решили все продать и переехать в Россию. Примаков также добавил, что почти все семьи — многодетные.

Он отметил, что американцы, поселившиеся на российской земле, разумные, состоявшиеся и верующие люди. Не обязательно православные, возможно, не имеющие российских корней и вообще какого-либо отношения к нашей стране. Но они предпочли переехать в Россию, так как хотят, чтобы их дети воспитывались здесь. Чтобы именно здесь формировалась их внутренняя адекватная и нравственная шкала ценностей.

Проект строительства в Подмосковье американской деревни глава Россотрудничества назвал очень важным и перспективным.

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#подмосковье
#сша
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#бизнес
#проект
#семьи
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В пятницу утром загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла
28 июля 2023, 09:23

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В пятницу утром, 28 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано больше 906 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

В течение дня в Подмосковье вновь прогнозируется дождь. Минтранс призывает водителей быть очень внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра.

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#скоростной режим
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