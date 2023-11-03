Эксперты рассказали, где россияне проведут ноябрьские праздники

Фото: istockphoto/inewsistock
Сервис путешествий tutu.ru провел опрос с целью выяснить, где россияне планируют провести ноябрьские праздники. Оказалось, что почти четверть опрошенных (24%) собираются отправиться в мини-путешествие по городу, в котором живут.
Эти люди наметили культурную программу в родном городе, собираются изучить новые локации, сходить в музей, на выставку или в развлекательный центр.
Пляжный отдых за границей запланирован у 8% опрошенных, а экскурсионная программа за рубежом — у 4%.
Отправиться на отдых в один из регионов страны планируют 14% опрошенных, а 9% россиян собираются поехать на море в один из курортных центров страны. 3% любителей активного отдыха отправятся на российский горнолыжный курорт, а 2% также поедут в горы, но за границу.
Большинство же респондентов (36%) планируют поехать на дачу или просто за город.
Читайте также:
День народного единства в Москве: мероприятия и программа на 4, 5 и 6 ноября
Стало известно, сколько дней россияне будут отдыхать на новогодних каникулах
Россияне поделились планами на ноябрьские праздники
Пляжный отдых за границей запланирован у 8% опрошенных, а экскурсионная программа за рубежом — у 4%.
Большинство же респондентов (36%) планируют поехать на дачу или просто за город.
Читайте также:
День народного единства в Москве: мероприятия и программа на 4, 5 и 6 ноября
Стало известно, сколько дней россияне будут отдыхать на новогодних каникулах
Россияне поделились планами на ноябрьские праздники
Александр Бойцов