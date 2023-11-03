Эксперты рассказали, где россияне проведут ноябрьские праздники

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров посетил собрание по поводу предстоящего капитального ремонта в школе №1. Встречи с родителями были разделены на несколько блоков: для дошкольного звена и старших классов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.