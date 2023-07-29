Эксперты рассказали о видах онлайн-мошенничества во время отпусков

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Эксперты «Лаборатории Касперского» и группы компаний «Мантера» заявили, что во время отпусков онлайн-мошенники чаще всего прибегают к нескольким способам обмана, передает РИА Новости.
Отмечается, что первый способ мошенничества заключается в подделке сайтов авиакомпаний и агрегаторов, продающих фальшивые билеты. В этом случае цель мошенников — украсть денежные средства и использовать личные данные жертв в личных интересах.
Второй способ мошенничества — поддельные предложения об аренде жилья, фальшивые объявления на популярных сайтах, либо полностью созданные злоумышленниками страницы, на которые людям предлагается зайти с помощью существующих аккаунтов. С помощью этого мошенники получают незаконный доступ к данным пользователей.
Третий способ мошенничества заключается в рассылке спама с просьбой пройти опрос о качестве обслуживания за денежный приз. Этот вид обмана также нацелен на кражу данных пользователей. Эксперты отмечают, что в конце таких опросов предлагается поделиться информацией с другими пользователями, чтобы они также могли получить вознаграждение.
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Второй способ мошенничества — поддельные предложения об аренде жилья, фальшивые объявления на популярных сайтах, либо полностью созданные злоумышленниками страницы, на которые людям предлагается зайти с помощью существующих аккаунтов. С помощью этого мошенники получают незаконный доступ к данным пользователей.
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Екатерина Коршунова