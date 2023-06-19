Эксперты назвали четыре страны, где туристам из России стоит быть осторожными

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Названы четыре страны, где российским туристам стоит быть осторожными — «Вечерняя Москва»
В Сети в последнее время все чаще появляются сообщения о негативном или даже агрессивном отношении к российским туристам в Турции. Издание «Вечерняя Москва» выяснило, так ли это, и где россиянам действительно стоит быть осторожнее.
Специалисты рассказали, что информация о пренебрежительном отношении к туристам из РФ в Турции преувеличены. Случаи, когда россиян привлекают к ответственности, всегда связаны с неправильным поведением самих граждан России.
Однако в Грузии, Венесуэле, Доминиканской Республике и ОАЭ россиянам действительно стоит проявлять осторожность. Доминиканская Республика и Венесуэла отличаются высоким уровнем преступности, поэтому россияне, оказавшись в неблагополучных районах, рискуют нарваться на злоумышленников
В то же время ОАЭ — это мусульманская страна с особенными традициями и обычаями, которые россияне зачастую нарушают. Именно поэтому они рискуют быть привлеченными к ответственности.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Анталье в ДТП пострадали российские туристы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Специалисты рассказали, что информация о пренебрежительном отношении к туристам из РФ в Турции преувеличены. Случаи, когда россиян привлекают к ответственности, всегда связаны с неправильным поведением самих граждан России.
В то же время ОАЭ — это мусульманская страна с особенными традициями и обычаями, которые россияне зачастую нарушают. Именно поэтому они рискуют быть привлеченными к ответственности.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Анталье в ДТП пострадали российские туристы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян