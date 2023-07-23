Эксперты отметили снижение на 25% интереса россиян к покупкам в интернете

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С января по июнь 2023 года россияне совершили покупок в традиционных торговых центрах и магазинах на 26% больше, чем за первое полугодие прошлого года. В то же время, на четверть снизилось количество покупок в интернета.
По данным исследования, средний чек одной реальной покупки в традиционных торговых организациях в первом полугодии 2023 года составил 1 312 рублей. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 1 038 рублей. Тройку лидеров среди мест, где россияне совершают традиционные прямые покупки составляют супермаркеты (467 рублей), продуктовые магазины и специализированные рынки (378 рублей) и фастфуд (325 рублей).
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