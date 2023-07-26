Эксперты предложили обсудить дизайн школьной формы со старшеклассниками

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«Главное, чтобы не было такого, что какой-то чиновник наверху принял решение и всё. В конечном итоге это ни к чему хорошему это не приведёт. Нужно говорить с родительским и с экспертным сообществом. Дизайн формы должен быть таким, чтобы школьники носили её, а не пытались от неё избавиться. Мы даже предлагали, чтобы ученики старших классов, активисты приняли участие в обсуждении, чтобы они могли что-то посоветовать. Потому что взрослые принимают решение, но форму будут носить дети каждый день», — сказал Юрий Оболонский в беседе с «Радио 1».
«Существует же при ГОСТе какая-то экспертная группа. Если бы родители с этой экспертной группой встречались для консультаций раз в три года – это была бы очень хорошая идея», — добавил эксперт.Читайте также:
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