Эксперты рассказали, сколько будут стоить речные круизы летом в России

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В публикации говорится, что в этом году не отмечается значительного роста интереса туристов к речным путешествиям. В 2022 году он вырос на треть, поэтому туроператоры увеличили предложение на четверть. Однако загрузка рейсов сократилась по сравнению с прошлым годом на 10%, рассказали в «Мостурфлоте». Особенно заметен переизбыток предложения на маршрутах из Москвы в Санкт-Петербург, Плес и Казань.
По информации агентства, этим летом стоимость речных круизов превысила прошлогодние показатели на 10%. Разброс цен составил от 5,8 тыс. руб. на туриста на лоукостере до 12 тыс. руб. на человека в люксовом сегменте.
Ранее в Альянсе турагентств рассказали, сколько будет стоить летний отдых в России этим летом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».