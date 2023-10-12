Экспорт украинского зерна упал более чем вдвое

Фото: Минсельхозпрод МО
В сентябре Украина существенно снизила объемы поставок зерна на мировые рынки, уменьшив их в годовом исчислении на 2,3 раза. В результате такого сокращения экспорта зерна, доходы страны от этого вида экспорта сократились в 2,8 раза. Эти выводы делаются на основе данных, предоставленных украинским Министерством сельского хозяйства и таможней и подсчетов, проведенных РИА Новости.
Ранее агентство сообщило, что в июле, после прекращения зерновых сделок, поставки кукурузы, пшеницы и ячменя из Украины упали на 38% по сравнению с предыдущим месяцем, а в августе этот показатель снизился еще на 2%.
Снижение объемов экспорта усилилось в сентябре: поставки сократились на 10% по сравнению с августом, достигнув 2 миллионов тонн. В годовом исчислении снижение составило 2,3 раза. В то же время стоимость экспорта зерна резко сократилась на 13% за месяц и в 2,8 раза за год, составив 335,5 миллиона долларов.
Основное снижение объемов экспорта пришлось на порты, где отгрузки снизились на 14%, достигнув 1,4 миллиона тонн. Также сократился экспорт через паромы на 2,4 раза, до 37 тысяч тонн, и через фуры на 1,5 раза, до 63 тысяч тонн. Единственным показателем, который вырос, стала железная дорога, где объем поставок вырос на 14%, достигнув 555 тысяч тонн.
Читайте также:
Московская область установила рекорд по сбору зерновых и зернобобовых
Bloomberg: Египет купит миллион тонн российского зерна
На Украине заявили о фактическом уничтожении морского вокзала в Одессе
Снижение объемов экспорта усилилось в сентябре: поставки сократились на 10% по сравнению с августом, достигнув 2 миллионов тонн. В годовом исчислении снижение составило 2,3 раза. В то же время стоимость экспорта зерна резко сократилась на 13% за месяц и в 2,8 раза за год, составив 335,5 миллиона долларов.
Читайте также:
Московская область установила рекорд по сбору зерновых и зернобобовых
Bloomberg: Египет купит миллион тонн российского зерна
На Украине заявили о фактическом уничтожении морского вокзала в Одессе
Артем Кузьмин