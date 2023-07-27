Экспортный вариант робота-сапера «Капитан-Э» был впервые представлен на саммите Россия - Африка

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство магазина в городе Дмитров на улице Луговая.

Застройщиком выступает индивидуальный предприниматель, который вложит в реализацию проекта 110 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Площадь магазина с широким ассортиментом товаров продовольственной и непродовольственной групп составит 942 кв. метра. В здании запроектированы торговый, комната персонала, технические и вспомогательные помещения. Парковочное пространство и входная группа объекта спроектированы по принципу безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. Будет создано 12 новых рабочих мест.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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