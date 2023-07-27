Экспортный вариант робота-сапера «Капитан-Э» был впервые представлен на саммите Россия - Африка

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Модель разработали и сконструировали специалисты Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики. Как уточнил представитель института, комплекс «Капитан-Э» может управляться дистанционно на расстоянии до 1 200 метров. Он перемещается со скоростью пять километров в час и способен автономно работать до четырех часов.
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