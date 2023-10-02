Экстренную социальную помощь в Подмосковье можно оформить электронно

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«Ещё одну услугу мы сделали удобной. Подмосковным жителям стало проще оформить экстренную соцпомощь. Больше не нужно идти в МФЦ для подачи заявления, теперь это можно сделать из дома на регпортале госуслуг. Ответ придет в течение 25 дней в личный кабинет», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
Такую выплату гражданин может получить один раз в год.
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До конца 2023 года на льготы и выплаты в Подмосковье выделили более 30 млрд рублей.В этом году жители Московской области получили более 73 тысяч справок в электронном виде.