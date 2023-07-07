Экстренные службы будут дежурить в местах притяжения жителей Подмосковья до конца лета

Фото: Минтранс МО
Представители экстренных служб Московской области в предстоящие выходные вновь выйдут на дежурства более чем в 300 местах притяжения жителей региона. Это зоны отдыха, пляжи и СНТ, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Там уточнили, что дежурства в этих местах продлятся до конца лета.
Во время дежурств сотрудники администраций муниципалитета проводят информируют жителей о соблюдении ПДД, помогают пресекать вождение в нетрезвом виде. Сотрудники Госавтоинспекции вместе с волонтёрами патрулируют территории СНТ, дачные кооперативы, деревни, места массового отдыха, чтобы предупредить и пресечь правонарушения. Особое внимание – юным участникам движения, которые пользуются велосипедами и средствами индивидуальной мобильности.
В министерстве призвали участников дорожного движения быть внимательными, ответственно относиться к себе и окружающим, соблюдать ПДД. Родителей попросили не оставлять детей без присмотра.
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«В летний сезон многие ездят на скутерах. Управлять скутером разрешено с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории М. Если вы видите, что на дороге дети нарушают ПДД, либо находятся без присмотра взрослых, остановитесь, объясните юным участникам движения их ошибки или передайте информацию на единый номер 112», – говорится в сообщении.
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Лора Луганская