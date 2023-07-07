Экстренные службы будут дежурить в местах притяжения жителей Подмосковья до конца лета

Представители экстренных служб Московской области в предстоящие выходные вновь выйдут на дежурства более чем в 300 местах притяжения жителей региона. Это зоны отдыха, пляжи и СНТ, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Там уточнили, что дежурства в этих местах продлятся до конца лета.