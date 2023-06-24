Экзамены у студентов в Ростове начнут принимать дистанционно

Фото: IStock/golubovy
По словам собеседника агентства, это касается не только текущих экзаменов, но и государственные экзамены, а также защиты ВКР.
«Все экзамены, которые у нас есть, включая госэкзамены и защиту выпускных квалификационных работ, пройдут (в субботу) в дистант-режиме», — сообщил представитель учебного заведения, добавив, что те экзамены, которые сдать в дистанционном формате будет невозможно, перенесут на более поздний срок.Напомним, ранее в Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия, которые были запланированы на выходные. Глава региона уже во второй раз рекомендовал жителям воздержаться от выхода из дома и напомним, что в Ростове изменены маршруты по центру города.