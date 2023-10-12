«Эль Аль» впервые за долгие годы выполнит рейс в субботу

Фото: istockphoto.com/Bogdan Khmelnytskyi
Израильский национальный авиаперевозчик «Эль Аль» впервые более чем за 40 лет выполнит рейс в субботу.
Уточняется, что в субботу – Шабат, когда евреям рекомендуется воздерживаться от работы.
Кроме этого, как уточняет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.», на двух самолетах Boeing 787 в Израиль вернут призванных на срочную военную службу резервистов из Нью-Йорка и Бангкока.
Ранее сообщалось, что российская авиакомпания Red Wings увеличит количество рейсов в Израиль. Так, с 11 по 16 октября авиакомпания будет совершать дополнительный «вывозной» рейс для эвакуации граждан России. Самолёт будет следовать по маршруту «Тель-Авив – Москва (аэропорт Жуковский)» с остановкой в аэропорте города Махачкала. Вылеты назначены на 14:00 в течение шести дней.
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Кроме этого, как уточняет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.», на двух самолетах Boeing 787 в Израиль вернут призванных на срочную военную службу резервистов из Нью-Йорка и Бангкока.
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Мелисса Тимофеева