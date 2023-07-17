Электронные водительские удостоверения приравняют к бумажным

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew
Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В рамках реализации нацпроекта по строительству дорог, в текущем году в Можайске отремонтируют участок дороги, связывающий две высокоинтенсивные трассы: Можайское и Минское шоссе.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что строительные работы будут проводится на участке от Минского шоссе до улицы Партизанской в деревне Шаликово.
В рамках работ специалисты снимут старое покрытие и положат новое, укрепят обочины и нанесут новую разметку.
Реализация проекта поможет более 15 тысячам автомобилистов быстрее добираться до социально-значимых объектов инфраструктуры муниципалитета.
В ведомстве напомнили, что в 2023 году планируется отремонтировать 17 региональных дорог на территории Можайского округа. Завершение работ намечается на осень.Читайте также:
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Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
«За это время мы выстроили новую систему взаимодействия с химчанами. Вместе с жителями каждого конкретного дома определяем перечень работ, которые в первую очередь должны войти в инвестпрограмму— дорожную карту ремонта. Затем вместе с председателями советов домов и депутатами контролируем ее исполнение», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.На 2023 год запланирован ремонт 150 подъездов, 100 из которых уже почти отремонтировали.
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Фото: пресс-служба Дмитровского г. о.
«Население нашего округа увеличивается – создаются новые семьи, рождаются дети. Поэтому мы строим всё больше жилья и социальных объектов. Также ведём активную работу по расселению аварийных домов», – рассказал Поночевный.Кроме многоэтажки, скоро в Некрасовском появится пристройка к Катуаровской школе на 420 мест. Она будет соединена тёплым переходом с основным зданием. Возведут пристройку на 100 мест и к детсаду «Чебурашка». Идут предпроектные работы по пристройке к борцовскому залу ФОКа.