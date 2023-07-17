Электронные водительские удостоверения приравняют к бумажным

Участок, связывающий Можайское и Минское шоссе, отремонтируют в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В рамках реализации нацпроекта по строительству дорог, в текущем году в Можайске отремонтируют участок дороги, связывающий две высокоинтенсивные трассы: Можайское и Минское шоссе.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что строительные работы будут проводится на участке от Минского шоссе до улицы Партизанской в деревне Шаликово.

В рамках работ специалисты снимут старое покрытие и положат новое, укрепят обочины и нанесут новую разметку.

Реализация проекта поможет более 15 тысячам автомобилистов быстрее добираться до социально-значимых объектов инфраструктуры муниципалитета.

В ведомстве напомнили, что в 2023 году планируется отремонтировать 17 региональных дорог на территории Можайского округа. Завершение работ намечается на осень.