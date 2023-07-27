Елена Исинбаева исключена из центрального штаба Народного фронта

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Напомним, ранее Исинбаева назвала чисто «номинальным» воинское звание, присвоенное ей в то время, когда она тренировалась и выступала за ЦСКА. Такое заявление вызвало резко отрицательную реакцию министра спорта России Олега Матыцина, который назвал недопустимым такое отношение к воинскому званию.
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