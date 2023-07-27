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Елена Исинбаева исключена из центрального штаба Народного фронта

27 июля 2023, 12:48

Фото: сайт Кремля

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева выведена из состава центрального штаба Народного фронта. Это решение было принято на заседании штаба заочным голосованием.

Как сообщил ТАСС источник в движении, одним из мотивов решения об исключении Елены Исинбаевой из состава центрального штаба организации было то, что бывшая спортсменка долгое время не принимала участия в работе Народного фронта и его штаба.

Напомним, ранее Исинбаева назвала чисто «номинальным» воинское звание, присвоенное ей в то время, когда она тренировалась и выступала за ЦСКА. Такое заявление вызвало резко отрицательную реакцию министра спорта России Олега Матыцина, который назвал недопустимым такое отношение к воинскому званию.

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#заявление
#елена исинбаева
#онф
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Патриарх Кирилл забыл, как зовут Путина
Патриарх Кирилл назвал Путина Владимиром Васильевичем
27 июля 2023, 13:40

Фото: kremlin.ru

Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл назвал президента РФ Путина Владимиром Васильевичем, видео разместил у себя канал «Пул N3».
Глава РПЦ выступил на полях саммита Россия-Африка.  

«Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Васильевич…», - сказал патриарх Кирилл.  

Однако, священнослужитель сразу же заметил свою оговорку. «Владимир Владимирович», - поправился он.  

Сам российский лидер, услышав, как его называют Васильевичем, ничего не сказал, и только по-доброму улыбнулся.  

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#патриарх кирилл
#саммит
#африка
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В Дубне прошла благотворительная акция «Zaщитникам с любовью»
27 июля 2023, 13:30

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Благотворительная акция «Zaщитникам с любовью» состоялась в Дубне в День города по инициативе Дубненского отделения «Союза женщин России».
В рамках благотворительной акции проходил сбор гуманитарной помощи для последующей отправки в зону проведения специальной военной операции, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Акция проходила в День города, поэтому для гостей подготовили концертную программу, в которой приняли участие артисты из Дубны. 
«Думаю, что все мы понимаем: дубненцы сегодня — это не только сотрудники градообразующих предприятий, успешные предприниматели, представители разных профессий. Наши земляки находятся на передовой, защищая Родину и свой любимый город. И надо поддерживать наших ребят, помогать всеми возможными способами. В первую очередь – отправляя гуманитарные грузы», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.
Также, гостей праздника угощали соладтской кашей с тушёнкой на полевой кухне. 


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#благотворительная акция
#сво
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В Одинцовском округе построят гостиничный комплекс за 3,5 млрд рублей
27 июля 2023, 13:15

Фото: istockphoto / Sviatlana Barchan

Гостиничный комплекс LeePrime spa resort Volkovo 4* почти на 400 номеров построят в Одинцовском городском округе.

Застройщиком проекта выступает ООО «Стройинжиниринг». Инвестиции застройщика в проект составят порядка 3,5 миллиардов рублей. Строительство будет осуществляться на земельном участке площадью 12 га в районе деревни Волково. 

Строительства объекта будут сопровождать сотрудники регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.

«Компания планирует построить гостиничный комплекс на 375 номеров, рассчитанный на прием до 800 посетителей. Общая площадь составит более 24 тыс. кв. метров», — рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Реализация проекта принесет 500 новых рабочих мест в округе.

Завершение строительства намечается на 2026 год. 

Гостиничный комплекс будет подразумевать круглогодичный загородный подмосковный курорт для индивидуального или семейного отдыха. В нем оборудуют: рестораны, игровые для детей, СПА, спортивные площадки, бассейн под открытым небом, джакузи, зоны для переговоров и многое другое.

Особенностью комплекса станут бассейны с водой из пяти морей мира. Специалисты создадут уникальную формулу минерализации воды, которая будут идентична химическому составу воды из пяти морей.

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#екатерина зиновьева
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На 85-м году жизни скончалась народная артистка России Нина Дробышева
27 июля 2023, 12:40

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Минувшей ночью в 84 года ушла из жизни народная артистка России Нина Дробышева. О ее кончине сообщили в Театре Моссовета.
«Сегодня ночью не стало народной артистки России, уникальной творческой личности Нины Ивановны Дробышевой. Потеря невосполнима. Скорбим. Соболезнуем родным и близким», - говорится в Telegram-канале театра.
В сообщении также отметили масштаб таланта Дробышевой. Её работы стали легендарными и вошли в историю отечественного театра, а ее роли на экране навсегда останутся в «золотом фонде» кинематографа. 

Дата и место прощальной церемонии с Ниной Дробышевой будет объявлена отдельно.


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Россиянам рассказали, как получить компенсацию за поломку машины из-за дождей
Автоюрист Трошанов рассказал, куда обращаться если машина сломалась после ливня
27 июля 2023, 12:38

Фото: IStock/Omnesolum

Половина Центральной России оказалась под водой. 26 июля в нескольких городах прошёл мощный ливень. В частности, в Москве, из-за засорившихся ливнёвок машины фактически плавали по дорогам.
Автоюрист Антон Трошанов объяснил «Радио 1», что в подобных случаях автомобилисты могут требовать компенсации за причинённый ущерб. Однако прежде нужно выяснить, виноваты ли в этом коммунальщики.
«Если это был глобальный катаклизм, ураган, цунами, то в таком случае никто не несёт ответственность. Если в рамках проведённого расследования по факту вашего ущерба выяснится, что из-за плохой работы коммунальных служб, из-за предварительно неподготовленной инфраструктуры пострадало ваше имущество, то вы имеете право требовать возмещение ущерба, причинённого вам действиями третьих лиц», — сказал Антон Трошанов.
По словам юриста, чтобы доказать в суде свою правоту автомобилист должен зафиксировать повреждения, а также вызвать полицейского.   
«Вам необходимо собрать доказательства в виде фотографий, объяснений участников, показаний свидетелей, видеозаписей, следов. Первым делом надо вызвать участкового уполномоченного, который зафиксирует наличие ущерба и обстоятельств. Он же проводит проверку. Но даже если в рамках проверки он не нашёл виновных лиц в правонарушении и ли преступлении, он хотя бы зафиксировал факт, обозначил время, место и обстоятельства», — отметил юрист.
Антон Трошанов добавил, что доказать некачественную работу ливневых канализаций сложно, поскольку иногда городские власти не могут предугадать масштаб погодных катаклизмов.
«Никто не может предугадать, сколько выпадет осадков. Если выпало больше нормы, и эксперты, синоптики говорят, что не предполагали такого, тогда это действия непреодолимой силы», — заключил специалист. 
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#автомобилисты
#дождь
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Россиянам рассказали, что делать после протечки крыши из-за дождя
Юрист Толмачёв объяснил, кто виноват в протечке крыши после дождя
27 июля 2023, 12:07

Фото: IStock/Liudmila Chernetska

Уже второй раз за последнюю неделю на Москву обрушился тропический ливень. Вечером 26 июля местные жители публиковали в соцсетях фото и видео плывущих по дорогам машин, затопленных торговых центров.
Не выдерживают водного напора и многоквартирные дома. Председатель комитета Союза юристов Москвы, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачёв рассказал «Радио 1», что делать, если квартиру на последнем этаже затопило после дождей.  

По словам специалиста, вода в квартиру может поступить из-за протечки крыши или технического этажа. Однако аварийная служба в решении проблемы не поможет. Специалисты могут проверить коммуникации на момент протечки и отключить их в случае необходимости, однако все ремонтные работы должны проводить собственники.
«Задача аварийных служб – предотвратить аварийную ситуацию. Они могут перекрыть воду, газ, электричество, но чинить и ремонтировать – это не их обязанность. Это обязанность собственников», — сказал Толмачёв.
Решить проблему жильцы могут несколькими способами: дождаться капитального ремонта или самостоятельно заплатить за ремонт крыши.
«Если капремонт был проведен недавно, например, месяц назад, и вы видите, что толку от этого ремонта никакого, можно, конечно, судиться, искать тех, кто плохо сделал эту работу, а можно исправить положение. Нормальные собственники в таких случаях заново собирают деньги на ремонт. Конечно, в таком случае сложно будет уговорить всех людей в вашем подъезде скинуться, поэтому чаще всего этим занимаются только жители квартир на верхних этажах. А уже после того, как вы вызвали специалистов и они отремонтировали крышу, на общем собрании можно пытаться принять решение о возмещении ваших затрат», — пояснил эксперт.
По словам Толмачёва, управляющая компания не несёт ответственность за капитальный ремонт в доме. Он призвал собственников изучить договор с УК и выяснить её полномочия.

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#юрист
#управляющая компания
#кап капитальный дождь
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Столичный суд заочно приговорил бизнесмена Платона из Молдавии к 20 годам колонии
27 июля 2023, 11:59

Фото: iStock/Zolnierek

Тверской районный суд Москвы вынес заочное решение, приговорив молдавского бизнесмена Вячеслава Платона к 20 годам колонии, признав его вину в выводе валюты из России на сумму порядка 126 млрд рублей. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
«Согласившись с позицией гособвинителя, суд признал Платона виновным в инкриминированных преступлениях и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима», - говорится в сообщении.

Кроме того, ему назначен штраф в размере 2,5 млн рублей, а также ограничением свободы на полтора года.

Также имущество обвиняемого конфисковано в счет государства. При этом уточняется, что рассмотрение дела проходило в заочном режиме, так как Платон числится в международном розыске.

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#суд
#штраф
#имущество
#наказание
#счёт
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Госкорпорация «Ростех» сообщила о поставке в ВС РФ первой самоходной гаубицы «Мальва»
27 июля 2023, 11:53

Фото: istockphoto/Sergii Petruk

Созданная специалистами «Ростеха» самоходная колесная гаубица «Мальва» успешно прошла государственные испытания и уже подготавливается к поставке в войска. Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.
В беседе с ТАСС специалист отметил, что благодаря колесному шасси гаубица способна быстро маневрировать на позиции, разворачиваться и покидать ее, что имеет важнейшее значение в условиях современной контрбатарейной борьбы. Ее скорострельность составляет семь выстрелов в минуту, а боезапас — несколько десятков снарядов.

«Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 километров», — сказал Бекхан Оздоев.

Калибр орудия составляет 152 миллиметра. Артиллерийская часть установлена на автомобильное шасси с колесной формулой 8 на 8. Обслуживается боевая машина экипажем из пяти человек. Гаубица способна проехать по стандартным дорогам более тысячи километров без дополнительной заправки, а благодаря полному приводу и мощному двигателю хорошо преодолевает бездорожье. «Мальва» обладает большей маневренностью, чем техника на гусеничном ходу, при этом имеет значительный технический ресурс и сравнительно небольшую стоимость эксплуатации.

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#оружие
#техника
#человек
#машина
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Теннисный комплекс построят в городском округе Воскресенск
27 июля 2023, 11:52

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство здания спортивного теннисного комплекса в деревне Федино в городском округе Воскресенск.

Застройщиком проекта выступит ООО «СТРОЙ КОРТ», инвестиции которого составят 150 млн рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

На территории объекта площадью более 3,5 тысяч кв. метров запроектированы три открытых и четыре закрытых теннисных корта. В комплексе можно будет проводить индивидуальные занятия для взрослых и детей, а также учебные тренировки для профессиональных спортсменов. Строительные работы планируется завершить в октябре 2023 года.

Реализация проекта позволит создать 25 новых рабочих мест.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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