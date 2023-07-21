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На продлении домашнего ареста Елены Блиновской настаивала сторона обвинения.
Елене Блиновской продлили домашний арест до 26 октября. Mash пишет, что следователь заявил, что вина блогера подтверждается собранными доказательствами. По делу были опрошены 5 человек, после чего на счета Блиновской, где хранились 918 млн рублей, наложили арест.
Прокурор сообщил о необходимости допросить ещё 20 человек. В их числе — сотрудники компании Елены Блиновской.
Ранее сообщалось, что марафоны и вебинары Блиновской проверяют эксперты. Задача специалистов состоит в том, чтобы установить есть ли в информационных продуктах блогера какая-то ценная информация. В том случае, если сведения, которые содержатся в её марафонах не будут представлять ценности, материалы будут направлены на судебно-экономическую экспертизу.
По статье «Мошенничество в особо крупном размере», блогеру может грозить до десяти лет реального тюремного срока.
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Прокурор сообщил о необходимости допросить ещё 20 человек. В их числе — сотрудники компании Елены Блиновской.
По статье «Мошенничество в особо крупном размере», блогеру может грозить до десяти лет реального тюремного срока.
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Мария Фирсова